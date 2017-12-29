Лучанина пограбували у Львові
Сьогодні, 15:57
У Львові пограбували мешканця Луцька.
7 листопада до правоохоронців звернувся 35-річний лучанин, який розповів, що близько 1.30 на площі Двірцевій невідомі відкрито заволоділи його грошима у сумі 200 доларів США та 90 польських злотих. Зловмисників затримали патрульні поліцейські, - інформує ГУНП у Львівській області.
Встановлено, що до скоєння злочину причетні 25-річний мешканець Одеської області та 31-річний мешканець міста Кропивницький.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до шести років позбавлення волі.
Проводиться досудове розслідування.
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7 листопада до правоохоронців звернувся 35-річний лучанин, який розповів, що близько 1.30 на площі Двірцевій невідомі відкрито заволоділи його грошима у сумі 200 доларів США та 90 польських злотих. Зловмисників затримали патрульні поліцейські, - інформує ГУНП у Львівській області.
Встановлено, що до скоєння злочину причетні 25-річний мешканець Одеської області та 31-річний мешканець міста Кропивницький.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до шести років позбавлення волі.
Проводиться досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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