Лучанина пограбували у Львові

У Львові пограбували мешканця Луцька.7 листопада до правоохоронців звернувся 35-річний лучанин, який розповів, що близько 1.30 на площі Двірцевій невідомі відкрито заволоділи його грошима у сумі 200 доларів США та 90 польських злотих. Зловмисників затримали патрульні поліцейські, - інформує ГУНП у Львівській області.Встановлено, що до скоєння злочину причетні 25-річний мешканець Одеської області та 31-річний мешканець міста Кропивницький.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до шести років позбавлення волі.Проводиться досудове розслідування.