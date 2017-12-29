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Лучанина пограбували у Львові

Лучанина пограбували у Львові
У Львові пограбували мешканця Луцька.

7 листопада до правоохоронців звернувся 35-річний лучанин, який розповів, що близько 1.30 на площі Двірцевій невідомі відкрито заволоділи його грошима у сумі 200 доларів США та 90 польських злотих. Зловмисників затримали патрульні поліцейські, - інформує ГУНП у Львівській області.

Встановлено, що до скоєння злочину причетні 25-річний мешканець Одеської області та 31-річний мешканець міста Кропивницький.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.




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Теги: пограбування, Львів, лучанин
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