На Волині зловили тютюнових контрабандистів. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.



7 листопада поблизу державного кордону прикордонники затримали двох громадян України з двома великогабаритними сумками тютюнових виробів, які найімовірніше мали переправлятись до сусідньої Польщі.



3 тисячі пачок курива різних найменувань без українського акцизу та осіб доставили до відділу прикордонної служби для подальшого складання процесуальних документів.





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