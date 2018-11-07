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На Волині зловили тютюнових контрабандистів. ФОТО

На Волині зловили тютюнових контрабандистів. ФОТО
На кордоні з Польщею прикордонники затримали контрабандистів.

Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.

7 листопада поблизу державного кордону прикордонники затримали двох громадян України з двома великогабаритними сумками тютюнових виробів, які найімовірніше мали переправлятись до сусідньої Польщі.

3 тисячі пачок курива різних найменувань без українського акцизу та осіб доставили до відділу прикордонної служби для подальшого складання процесуальних документів.

На Волині зловили тютюнових контрабандистів. ФОТО
На Волині зловили тютюнових контрабандистів. ФОТО
На Волині зловили тютюнових контрабандистів. ФОТО

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Теги: кордон, цигарки
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