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Луцьким патрульним на трасі довелося доганяти «шумахера»

Луцьким патрульним на трасі довелося доганяти «шумахера»
Луцькі патрульні на різних ділянках автодороги Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне) сьогодні, 8 листопада, виявили 15 водіїв, які рухались з перевищенням швидкості.

Швидкість вимірювали приладом TruCam, - йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.

Усі водії перевищили швидкість більш, ніж на 20 км/годину, тож на них винесли відповідні постанови, за якими передбачено 255 гривень штрафу.

Крім того, один водій не виконав законну вимогу про зупинку і поїхав далі: патрульні наздогнали його та, окрім постанови за перевищення швидкості, оформили ще й протокол за ст. 122-2 КУпАП.

Максимально зареєстрована швидкість сьогодні - 89 км/год.


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Теги: патрульні, поліція, Волинь
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