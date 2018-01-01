Луцьким патрульним на трасі довелося доганяти «шумахера»
Сьогодні, 20:38
Луцькі патрульні на різних ділянках автодороги Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне) сьогодні, 8 листопада, виявили 15 водіїв, які рухались з перевищенням швидкості.
Швидкість вимірювали приладом TruCam, - йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Усі водії перевищили швидкість більш, ніж на 20 км/годину, тож на них винесли відповідні постанови, за якими передбачено 255 гривень штрафу.
Крім того, один водій не виконав законну вимогу про зупинку і поїхав далі: патрульні наздогнали його та, окрім постанови за перевищення швидкості, оформили ще й протокол за ст. 122-2 КУпАП.
Максимально зареєстрована швидкість сьогодні - 89 км/год.
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Швидкість вимірювали приладом TruCam, - йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Усі водії перевищили швидкість більш, ніж на 20 км/годину, тож на них винесли відповідні постанови, за якими передбачено 255 гривень штрафу.
Крім того, один водій не виконав законну вимогу про зупинку і поїхав далі: патрульні наздогнали його та, окрім постанови за перевищення швидкості, оформили ще й протокол за ст. 122-2 КУпАП.
Максимально зареєстрована швидкість сьогодні - 89 км/год.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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