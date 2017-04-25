На чемпіонаті з волейболу перемогли волинські рятувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 20:56
Команда волинських рятувальників у фінальній грі волейбольних змагань у Луцьку здобула перемогу.
Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, змагання стартувало учора, 7 листопада, на базі обласної дитячо-юнацької школи. Грати волейбол приїхали 7 команд рятувальників із західних регіонів України.
Срібні нагороди виборола команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, бронзовими призерами стали рятувальники Закарпатської області, - розповіла начальниця відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.
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Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, змагання стартувало учора, 7 листопада, на базі обласної дитячо-юнацької школи. Грати волейбол приїхали 7 команд рятувальників із західних регіонів України.
Срібні нагороди виборола команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, бронзовими призерами стали рятувальники Закарпатської області, - розповіла начальниця відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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