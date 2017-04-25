вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На чемпіонаті з волейболу перемогли волинські рятувальники. ВІДЕО

На чемпіонаті з волейболу перемогли волинські рятувальники. ВІДЕО
Команда волинських рятувальників у фінальній грі волейбольних змагань у Луцьку здобула перемогу.

Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, змагання стартувало учора, 7 листопада, на базі обласної дитячо-юнацької школи. Грати волейбол приїхали 7 команд рятувальників із західних регіонів України.

Срібні нагороди виборола команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, бронзовими призерами стали рятувальники Закарпатської області, - розповіла начальниця відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волейбол, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі школярі сходили на екскурсію до патрульних. ФОТО
Сьогодні, 21:08
На чемпіонаті з волейболу перемогли волинські рятувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 20:56
Луцьким патрульним на трасі довелося доганяти «шумахера»
Сьогодні, 20:38
Тумани і морози: якою буде погода у найближчі дні
Сьогодні, 20:12
На волинському ток-шоу розберуться, як вплинуть санкції Росії проти України
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Луцькі волейболістки у драматичному матчі здолали хмельничанок Луцькі волейболістки у драматичному матчі здолали хмельничанок
15 вересень, 01:39
У Луцьку відбудуться матчі за Суперкубок України з волейболу У Луцьку відбудуться матчі за Суперкубок України з волейболу
09 серпень, 18:19
Волинянин у складі збірної України став чемпіоном світу з волейболу Волинянин у складі збірної України став чемпіоном світу з волейболу
25 квітень, 2017, 12:13
Луцькі волейболістки вибороли «бронзу» у Суперлізі Луцькі волейболістки вибороли «бронзу» у Суперлізі
24 квітень, 2017, 11:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі школярі сходили на екскурсію до патрульних. ФОТО
Сьогодні, 21:08
 0
На чемпіонаті з волейболу перемогли волинські рятувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 20:56
 0
Луцьким патрульним на трасі довелося доганяти «шумахера»
Сьогодні, 20:38
 0
Тумани і морози: якою буде погода у найближчі дні
Сьогодні, 20:12
 0
На волинському ток-шоу розберуться, як вплинуть санкції Росії проти України
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8