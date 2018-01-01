Луцькі школярі сходили на екскурсію до патрульних. ФОТО





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У Громадянському русі «Свідомі» започаткували новий проект, який дозволить учням випускних класів відвідати управління, установи та підприємства, аби побачити їх діяльність на власні очі.



Опісля занять у школі охочі учні разом із координатором проектів громадянського руху Христиною Назар відправилися до управління, де на них чекала інспектор зі зв'язків з громадськістю УПП на Волині Ольга Шмігель.



Зустріч стартувала від контрольно-пропускного пункту, де учні 11 класу встигли розповісти, що б хотіли оглянути в управлінні.



Тож не зволікаючи усі пішли на подвір’я до авто, де мали можливість приміряти поліцейську амуніцію та здивуватися, що її треба одягнути лише за 1 хвилину.



Опісля огляду автівок, школярів запросили до приміщення управління, де вдалося поспілкуватися із працівниками різних відділів, поставити запитання та уявити себе «при виконанні» взявши до рук рацію.



Дати відповіді на запитання, які найбільше цікавили одинадцятикласників, погодився й заступник начальника УПП Роман Буховець. Школярів цікавили ситуації, які траплялися із патрульними під час чергування, як відбуваються набори до лав полісменів та чим керуються члени комісії, коли обирають майбутніх копів. Школярі не оминули увагою й манекена зі спорядженням, який стояв у кабінеті. Його, зі слів заступника начальника, він жартома називає Ігорем.



Згодом екскурсія управлінням перенеслася до актового залу, де школі захоплювалися розповідями, які траплялися із патрульними на Волині. А по завершенню «Дня професії» усі учасники проекту зробили спільне фото.



Одинадцятикласниця Валерія розповіла, що готова пов’язати своє життя зі сферою безпеки, тому й прийшла подивитися, як працюють волинські копи.



«У нашому класі проводилося опитування, в якому брали участь абсолютно всі учні, і таким чином визначили, хто хоче чим займатися в житті. Тоді нам оголосили, що є таки проект. От ми й зацікавитися цим», – розповіла учениця.



Координаторка проекту Христина Назар переконана, що такі «Дні професії» допоможуть учням визначитися, ким же вони хочуть бути в майбутньому та покажуть специфіку діяльності обраного роду занять.



«Наш проект передбачає можливість дітей познайомитися з професіями, які в якийсь період їм подобалися чи подобаються зараз. Кожен учень має шанс прийти і дізнатися «кухню» зсередини. Ми хочемо, аби кожен майбутній абітурієнт максимально був обізнаний у тому, з чим він хоче пов’язати своє життя», – розповіла Христина Назар.



Своєю чергою інспектор зі зв'язків з громадськістю Ольга Шмігель також погодилася, що такий проект допомагатиме молоді краще зрозуміти, як працює патрульна поліція на Волині.



«Ми зі «Свідомими» вже співпрацювали по інших проектах. А цього разу нам запропонували, аби прийшли учні старших класів, щоб подивитися, що таке патрульна поліція. Адже патрульна поліція – це не тільки патрулювання міста. В нас є багато відділів, рота тактико-оперативного реагування і всі виконують певні функції. Я думаю, що учням цікаво дізнатися трошки більше того, що робиться всередині і як здійснюється наша робота», – підсумувала інспектор патрульної поліції.



Варто зауважити, що проект «День професії» буде діяти й надалі. І чимало учнів луцьких шкіл зможуть відвідати установи своєї мрії та отримати заряд мотивації, яка допоможе вдосконалюватися та працювати над собою заради успішного майбутнього.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні луцької школи № 1 взяли участь у соціальному профорієнтаційному проекті «День професії» та відвідали Управління патрульної поліції у Волинській області.Про це повідомляє Конкурент У Громадянському русі «Свідомі» започаткували новий проект, який дозволить учням випускних класів відвідати управління, установи та підприємства, аби побачити їх діяльність на власні очі.Опісля занять у школі охочі учні разом із координатором проектів громадянського рухувідправилися до управління, де на них чекала інспектор зі зв'язків з громадськістю УПП на Волині ОЗустріч стартувала від контрольно-пропускного пункту, де учні 11 класу встигли розповісти, що б хотіли оглянути в управлінні.Тож не зволікаючи усі пішли на подвір’я до авто, де мали можливість приміряти поліцейську амуніцію та здивуватися, що її треба одягнути лише за 1 хвилину.Опісля огляду автівок, школярів запросили до приміщення управління, де вдалося поспілкуватися із працівниками різних відділів, поставити запитання та уявити себе «при виконанні» взявши до рук рацію.Дати відповіді на запитання, які найбільше цікавили одинадцятикласників, погодився й заступник начальника УПП. Школярів цікавили ситуації, які траплялися із патрульними під час чергування, як відбуваються набори до лав полісменів та чим керуються члени комісії, коли обирають майбутніх копів. Школярі не оминули увагою й манекена зі спорядженням, який стояв у кабінеті. Його, зі слів заступника начальника, він жартома називає Ігорем.Згодом екскурсія управлінням перенеслася до актового залу, де школі захоплювалися розповідями, які траплялися із патрульними на Волині. А по завершенню «Дня професії» усі учасники проекту зробили спільне фото.Одинадцятикласницярозповіла, що готова пов’язати своє життя зі сферою безпеки, тому й прийшла подивитися, як працюють волинські копи.«У нашому класі проводилося опитування, в якому брали участь абсолютно всі учні, і таким чином визначили, хто хоче чим займатися в житті. Тоді нам оголосили, що є таки проект. От ми й зацікавитися цим», – розповіла учениця.Координаторка проекту Христина Назар переконана, що такі «Дні професії» допоможуть учням визначитися, ким же вони хочуть бути в майбутньому та покажуть специфіку діяльності обраного роду занять.«Наш проект передбачає можливість дітей познайомитися з професіями, які в якийсь період їм подобалися чи подобаються зараз. Кожен учень має шанс прийти і дізнатися «кухню» зсередини. Ми хочемо, аби кожен майбутній абітурієнт максимально був обізнаний у тому, з чим він хоче пов’язати своє життя», – розповіла Христина Назар.Своєю чергою інспектор зі зв'язків з громадськістю Ольга Шмігель також погодилася, що такий проект допомагатиме молоді краще зрозуміти, як працює патрульна поліція на Волині.«Ми зі «Свідомими» вже співпрацювали по інших проектах. А цього разу нам запропонували, аби прийшли учні старших класів, щоб подивитися, що таке патрульна поліція. Адже патрульна поліція – це не тільки патрулювання міста. В нас є багато відділів, рота тактико-оперативного реагування і всі виконують певні функції. Я думаю, що учням цікаво дізнатися трошки більше того, що робиться всередині і як здійснюється наша робота», – підсумувала інспектор патрульної поліції.Варто зауважити, що проект «День професії» буде діяти й надалі. І чимало учнів луцьких шкіл зможуть відвідати установи своєї мрії та отримати заряд мотивації, яка допоможе вдосконалюватися та працювати над собою заради успішного майбутнього.

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