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Волинські силовики покарали домашніх тиранів. ФОТО

Волинські силовики покарали домашніх тиранів. ФОТО
Ковельські патрульні сьогодні, 8 листопада, склали два протоколи за ст. 173-2 КУпАП за вчинення насильства в сім’ї.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.

Спочатку інспектори прибули на виклик по вулиці Польовій у Ковелі, де 57-річний чоловік ображав свою дочку, а саме, виражався нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою.

Добре, що жінка повідомила поліцію і не відмовилась від надання пояснень: на батька оформили протокол.

Згодом отримали повідомлення з вулиці Володимирської про конфлікт між сестрою і братом. 36-річний чоловік також погрожував родичці і лаявся, тож отримав протокол за такі дії і висловлювання.

Крім того, сьогодні, на вулиці Незалежності, патрульні відреагували на виклик, що на території установи перебуває нетверезий громадянин.

Справді, 50-річна особа мала ознаки сп’яніння. Чоловіка затримали, освідували та оформили постанову за ст. 178 КУпАП.


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Теги: патрульні, поліція, Волинь
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