Волинські силовики покарали домашніх тиранів. ФОТО

Ковельські патрульні сьогодні, 8 листопада, склали два протоколи за ст. 173-2 КУпАП за вчинення насильства в сім’ї.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.Спочатку інспектори прибули на виклик по вулиці Польовій у Ковелі, де 57-річний чоловік ображав свою дочку, а саме, виражався нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою.Добре, що жінка повідомила поліцію і не відмовилась від надання пояснень: на батька оформили протокол.Згодом отримали повідомлення з вулиці Володимирської про конфлікт між сестрою і братом. 36-річний чоловік також погрожував родичці і лаявся, тож отримав протокол за такі дії і висловлювання.Крім того, сьогодні, на вулиці Незалежності, патрульні відреагували на виклик, що на території установи перебуває нетверезий громадянин.Справді, 50-річна особа мала ознаки сп’яніння. Чоловіка затримали, освідували та оформили постанову за ст. 178 КУпАП.