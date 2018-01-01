Волинські силовики покарали домашніх тиранів. ФОТО
Сьогодні, 21:34
Ковельські патрульні сьогодні, 8 листопада, склали два протоколи за ст. 173-2 КУпАП за вчинення насильства в сім’ї.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Спочатку інспектори прибули на виклик по вулиці Польовій у Ковелі, де 57-річний чоловік ображав свою дочку, а саме, виражався нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою.
Добре, що жінка повідомила поліцію і не відмовилась від надання пояснень: на батька оформили протокол.
Згодом отримали повідомлення з вулиці Володимирської про конфлікт між сестрою і братом. 36-річний чоловік також погрожував родичці і лаявся, тож отримав протокол за такі дії і висловлювання.
Крім того, сьогодні, на вулиці Незалежності, патрульні відреагували на виклик, що на території установи перебуває нетверезий громадянин.
Справді, 50-річна особа мала ознаки сп’яніння. Чоловіка затримали, освідували та оформили постанову за ст. 178 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Спочатку інспектори прибули на виклик по вулиці Польовій у Ковелі, де 57-річний чоловік ображав свою дочку, а саме, виражався нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою.
Добре, що жінка повідомила поліцію і не відмовилась від надання пояснень: на батька оформили протокол.
Згодом отримали повідомлення з вулиці Володимирської про конфлікт між сестрою і братом. 36-річний чоловік також погрожував родичці і лаявся, тож отримав протокол за такі дії і висловлювання.
Крім того, сьогодні, на вулиці Незалежності, патрульні відреагували на виклик, що на території установи перебуває нетверезий громадянин.
Справді, 50-річна особа мала ознаки сп’яніння. Чоловіка затримали, освідували та оформили постанову за ст. 178 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Аварія в Луцьку: зіткнулися Jeep і «Москвич». ФОТО
Сьогодні, 22:18
Волинські силовики покарали домашніх тиранів. ФОТО
Сьогодні, 21:34
Луцькі школярі сходили на екскурсію до патрульних. ФОТО
Сьогодні, 21:08
Луцьким патрульним на трасі довелося доганяти «шумахера»
Сьогодні, 20:38
Медіа