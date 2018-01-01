Як порахувати субсидію: поради волинянам





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Аналітики з’ясовували, як нова система нарахування субсидій вплинула на жителів Волинської області, скільки сімей дійсно мають допомогу від держави та як зараз отримати субсидію.



Що говорить статистика



Як стверджує офіційна статистика, по всій Україні в квітні 2018 субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 6747 тисяч домогосподарств, тобто близько 45% від загальної кількості всіх домогосподарств країни. А вже в серпні субсидії отримували 2438,2 тисячі домогосподарств, що майже в три рази менше.



Якщо порівнювати з аналогічним періодом в 2017, в серпні цього року середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство зменшився на 37,3% і склав 96,5 гривні.



Що стосується статистики в Волинській області, за даними Держстату, в квітні 2018 року субсидію отримували – 181 395 домогосподарств. Уже в травні – 22 230, в червні – 51 151, в липні – 66 228, в серпні – 75 402, вересні – 78 180.



У квітні 2018 року у Волинській області понад 180 тисяч сімей отримували субсидію на сплату комунальних послуг, а вже наступного місяця кількість «субсидіантів» зменшилася майже у 9 разів. У травні субсидію отримали лише 20 тисяч домогосподарств у Волинській області.



Причина таких раптових змін – нові правила нарахування субсидій, які вступили у дію з 1 травня. Тоді черговий перерахунок субсидій позиціонувався як важливий крок на шляху до монетизації. Перш ніж видавати гроші «на руки», Кабмін вирішив зробити систему їх нарахування справедливішою та відсіяти «субсидіантів» з високим рівнем доходу.

Що змінилося та чому



З 1 травня право на отримання житлової субсидії втратили:



• орендодавці, які не задекларували доходи від здачі майна в оренду;

• особи, які щось придбали або оплатили послуги вартістю понад 50 тисяч гривень;

• власники автомобілів, із дня випуску яких пройшло менше 5 років. Виняток становлять мопеди або машини, видані соцорганами;

• особи, які протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією отримали спадщину або в інший законний спосіб набули право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб;

• боржники з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума двомісячної заборгованості яких перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

• власники житлових приміщень, опалювальна площа яких перевищує 120 кв. метрів (якщо це квартира) та 200 кв. метрів (у випадку будинку). Обмеження не поширюється на дитячі будинки сімейного типу, прийомні та багатодітні сім’ї;

• особи працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості як безробітні (крім безробітних у сільській місцевості, райцентрі, селищі міського типу — такі випадки розглядаються на Комісії).



Від 1 жовтня 2018 року Уряд уточнив правила нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.



У правилах від 1 жовтня додалося, що при розрахунку житлової субсидії НЕ враховуються в сукупному доході сплачені аліменти, а також спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби.



Крім того, тепер враховується опалювальна, а не загальна площа житла: для отримання субсидії вона не повинна перевищувати 120 кв. метрів для квартири і 200 кв. метрів для індивідуального будинку.



Якщо ви (або член вашого домогосподарства) не маєте доходів через складні життєві обставини, вам субсидію може призначити Комісія з питань призначення житлових субсидій.



Міністр соціальної політики Андрій Рева радив українцям подбати про отримання субсидії раніше, не чекаючи початку опалювального сезону.



«Не потрібно чекати 15 жовтня, або іншої дати, коли у нас опалювальний сезон почнеться, а вже зараз про це подбати. Є два варіанти, як це питання вирішити. Необхідно написати заяву і подати декларацію про доходи або фізично в районний відділ соціального захисту, або більш простий спосіб – онлайн-заяву через сайт Міністерства соціальної політики», – коментував міністр.



Як порахувати свою субсидію



Здається, що після введення нових правил навряд чи хтось зможе самостійно зрозуміти, скільки ж доведеться платити за «комуналку», якщо субсидія таки була нарахована.



Якщо запитати середньостатистичного жителя Луцька, чи знає він про нові правила, з чого тепер складається субсидія, скільки треба платити за кожну послугу і за яких умов субсидію треба перерахувати, він відповість щось на кшталт: «Не знаю. Ось мені дали «папірець», де написано, скільки потрібно платити».



Спробуємо порахувати на реальному прикладі.



Припустимо, що сім’я – мама та син-студент – проживають в однокімнатній квартирі площею 30 кв. м та отримують субсидію. Дохід сім’ї – це 3010 грн зарплати мами та 1330 грн стипендія сина.



Згідно з постановою Кабінету Міністрів, розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для одержувачів субсидії визначається таким чином:



1) обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

2) середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну людину;

3) дохід на одну людину ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;

4) отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток обов'язкової плати за житлово-комунальні послуги;

5) субсидія – різниця між місячним розміром плати за житлово-комунальні послуги і обов'язковою часткою плати.



Рахуємо за формулою:



1. Зарплата та стипендія становить 3010 і 1330 грн відповідно. Отже, сукупний дохід домогосподарства – 4340 грн.

2. 4340:2 = 2170 грн – середньомісячний дохід на одну людину

3. 2170:1770 (прожитковий мінімум на дату нарахування субсидії) = 1,226

4. 1,226:2х0,15 = 0,09195, тобто частка оплати за житлово-комунальні послуги повинна складати 9,1 відсотка від доходів домогосподарства.



У підсумку 4340х0,09195=399,063 грн – саме скільки повинна щомісяця платити сім’я за комунальні послуги. Все, що вище цієї суми, повинна покрити субсидія.



Але більшість українців, які отримують субсидію, не перевіряють самостійно, чи правильно їм нарахували субсидію в Департаменті соцзахисту. Переважно сім’ї просто отримують платіжки щомісяця і платять за рахунками, не намагаючись навіть розібратись, як саме була нарахована субсидія. Один з основних аргументів – на це доведеться витратити багато часу та відстояти чергу у соцзахисті.



Як перевірити нарахування субсидії



Сьогодні необов’язково дзвонити до соцзахисту чи йти туди особисто, аби дізнатися, чи нарахували вам субсидію та в якому розмірі.



В Україні працює Єдиний реєстр одержувачів субсидій. У ньому можна перевірити наявність субсидії за будь-якою адресою. На сайті показують розмір отриманої субсидії за всі періоди, а також за місяць. При цьому особисті дані при пошуку не висвітлюються.



Для розрахунку субсидії можна скористуватися кількома сервісами. Один з них — розробка Міністерства соціальної політики. Також можна скористатися калькулятором на сайті teplo.gov.ua. Він дозволяє онлайн ввести дані своєї родини (середньомісячний дохід, чисельність зареєстрованих осіб та інші відомості) і дізнатися, скільки становитимуть комунальні витрати у разі оформлення субсидії.



Крім того, планується запуск альтернативного проекту — Субсидія.Укр,ініційованого не державою. Його автором є молодий розробник, який насамперед сам хотів розібратися з субсидією. Планується, що на сайті можна буде розрахувати субсидію один раз і отримувати розрахунки вартості щомісяця, дізнатися, як перераховується субсидія, ставити питання експертам тощо. Наразі користувачів запрошують зареєструватися на тестування сервісу.



Що робити, якщо сума нарахованої субсидії та сума у платіжках різняться



Перший крок – звернутися до керівництва управління соцзахисту, надати оригінал рішення про призначення субсидії, а також платіжні документи, пояснити проблему. У випадку технічних проблем з реєстрами питання буде вирішено.



Другий крок – звертатися із запитом (у письмовому вигляді) до сервісних чи комунальних компаній з додаванням копії рішення управління соцзахисту про надання субсидії та з проханням пояснити причини різниці суми субсидії у платіжках та рішенні управління соцзахисту.



Третій крок – ретельно проаналізувати відповідь сервісної компанії та повторно звернутися до управління соцзахисту з копією відповіді сервісної компанії.



Четвертий крок – звертатися до суду.



Як зараз отримати субсидію?



Для призначення субсидії вам необхідно подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі – за місцем проживання):



• заяву про призначення житлової субсидії за встановленою формою;

• декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії за встановленою формою;

• договір найму (оренди) житла (при наявності) – якщо ви орендуєте помешкання.



Форму заяви і декларації можна отримати в районних управліннях праці та соціального захисту населення або самостійно завантажити на сайті Міністерства соціальної політики України.



Подати документи ви можете особисто, надіслати поштою або через електронну систему Міністерства соціальної політики.



Міністр соціальної політики розвінчує міф, що для отримання субсидій потрібно виписувати громадян, які не проживають за місцем реєстрації. Як наголосив Андрій Рева, субсидія залежить від фактичної кількості проживаючих у домогосподарстві, а не від числа прописаних.



«Постанова уряду №329 не вимагає виписувати людей, які прописані за адресою, але живуть і працюють в інших містах. Тому якщо хтось говорить людям, що потрібно виписуватися, він вводить їх в оману», – сказав міністр в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із початком нового опалювального сезону та через підняття ціни на газ обговорення питання «комуналки» набрало нових обертів. Не маючи достатньо коштів для сплати всіх платіжок, більшість сімей сподіваються отримати субсидію та полегшити навантаження на бюджет. Але з останніми змінами 1 травня та 1 жовтня не всім українцям легко розібратися з тим, як нараховуються субсидії.Про це пише Конкурент Аналітики з’ясовували, як нова система нарахування субсидій вплинула на жителів Волинської області, скільки сімей дійсно мають допомогу від держави та як зараз отримати субсидію.Як стверджує офіційна статистика, по всій Україні в квітні 2018 субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 6747 тисяч домогосподарств, тобто близько 45% від загальної кількості всіх домогосподарств країни. А вже в серпні субсидії отримували 2438,2 тисячі домогосподарств, що майже в три рази менше.Якщо порівнювати з аналогічним періодом в 2017, в серпні цього року середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство зменшився на 37,3% і склав 96,5 гривні.Що стосується статистики в Волинській області, за даними Держстату, в квітні 2018 року субсидію отримували – 181 395 домогосподарств. Уже в травні – 22 230, в червні – 51 151, в липні – 66 228, в серпні – 75 402, вересні – 78 180.У квітні 2018 року у Волинській області понад 180 тисяч сімей отримували субсидію на сплату комунальних послуг, а вже наступного місяця кількість «субсидіантів» зменшилася майже у 9 разів. У травні субсидію отримали лише 20 тисяч домогосподарств у Волинській області.Причина таких раптових змін – нові правила нарахування субсидій, які вступили у дію з 1 травня. Тоді черговий перерахунок субсидій позиціонувався як важливий крок на шляху до монетизації. Перш ніж видавати гроші «на руки», Кабмін вирішив зробити систему їх нарахування справедливішою та відсіяти «субсидіантів» з високим рівнем доходу.Що змінилося та чомуЗ 1 травня право на отримання житлової субсидії втратили:• орендодавці, які не задекларували доходи від здачі майна в оренду;• особи, які щось придбали або оплатили послуги вартістю понад 50 тисяч гривень;• власники автомобілів, із дня випуску яких пройшло менше 5 років. Виняток становлять мопеди або машини, видані соцорганами;• особи, які протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією отримали спадщину або в інший законний спосіб набули право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб;• боржники з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума двомісячної заборгованості яких перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;• власники житлових приміщень, опалювальна площа яких перевищує 120 кв. метрів (якщо це квартира) та 200 кв. метрів (у випадку будинку). Обмеження не поширюється на дитячі будинки сімейного типу, прийомні та багатодітні сім’ї;• особи працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості як безробітні (крім безробітних у сільській місцевості, райцентрі, селищі міського типу — такі випадки розглядаються на Комісії).Від 1 жовтня 2018 року Уряд уточнив правила нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.У правилах від 1 жовтня додалося, що при розрахунку житлової субсидії НЕ враховуються в сукупному доході сплачені аліменти, а також спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби.Крім того, тепер враховується опалювальна, а не загальна площа житла: для отримання субсидії вона не повинна перевищувати 120 кв. метрів для квартири і 200 кв. метрів для індивідуального будинку.Якщо ви (або член вашого домогосподарства) не маєте доходів через складні життєві обставини, вам субсидію може призначити Комісія з питань призначення житлових субсидій.Міністр соціальної політики Андрій Рева радив українцям подбати про отримання субсидії раніше, не чекаючи початку опалювального сезону.«Не потрібно чекати 15 жовтня, або іншої дати, коли у нас опалювальний сезон почнеться, а вже зараз про це подбати. Є два варіанти, як це питання вирішити. Необхідно написати заяву і подати декларацію про доходи або фізично в районний відділ соціального захисту, або більш простий спосіб – онлайн-заяву через сайт Міністерства соціальної політики», – коментував міністр.Здається, що після введення нових правил навряд чи хтось зможе самостійно зрозуміти, скільки ж доведеться платити за «комуналку», якщо субсидія таки була нарахована.Якщо запитати середньостатистичного жителя Луцька, чи знає він про нові правила, з чого тепер складається субсидія, скільки треба платити за кожну послугу і за яких умов субсидію треба перерахувати, він відповість щось на кшталт: «Не знаю. Ось мені дали «папірець», де написано, скільки потрібно платити».Спробуємо порахувати на реальному прикладі.Припустимо, що сім’я – мама та син-студент – проживають в однокімнатній квартирі площею 30 кв. м та отримують субсидію. Дохід сім’ї – це 3010 грн зарплати мами та 1330 грн стипендія сина.Згідно з постановою Кабінету Міністрів, розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для одержувачів субсидії визначається таким чином:1) обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;2) середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну людину;3) дохід на одну людину ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;4) отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток обов'язкової плати за житлово-комунальні послуги;5) субсидія – різниця між місячним розміром плати за житлово-комунальні послуги і обов'язковою часткою плати.Рахуємо за формулою:1. Зарплата та стипендія становить 3010 і 1330 грн відповідно. Отже, сукупний дохід домогосподарства – 4340 грн.2. 4340:2 = 2170 грн – середньомісячний дохід на одну людину3. 2170:1770 (прожитковий мінімум на дату нарахування субсидії) = 1,2264. 1,226:2х0,15 = 0,09195, тобто частка оплати за житлово-комунальні послуги повинна складати 9,1 відсотка від доходів домогосподарства.У підсумку 4340х0,09195=399,063 грн – саме скільки повинна щомісяця платити сім’я за комунальні послуги. Все, що вище цієї суми, повинна покрити субсидія.Але більшість українців, які отримують субсидію, не перевіряють самостійно, чи правильно їм нарахували субсидію в Департаменті соцзахисту. Переважно сім’ї просто отримують платіжки щомісяця і платять за рахунками, не намагаючись навіть розібратись, як саме була нарахована субсидія. Один з основних аргументів – на це доведеться витратити багато часу та відстояти чергу у соцзахисті.Сьогодні необов’язково дзвонити до соцзахисту чи йти туди особисто, аби дізнатися, чи нарахували вам субсидію та в якому розмірі.В Україні працює Єдиний реєстр одержувачів субсидій. У ньому можна перевірити наявність субсидії за будь-якою адресою. На сайті показують розмір отриманої субсидії за всі періоди, а також за місяць. При цьому особисті дані при пошуку не висвітлюються.Для розрахунку субсидії можна скористуватися кількома сервісами. Один з них — розробка Міністерства соціальної політики. Також можна скористатися калькулятором на сайті teplo.gov.ua. Він дозволяє онлайн ввести дані своєї родини (середньомісячний дохід, чисельність зареєстрованих осіб та інші відомості) і дізнатися, скільки становитимуть комунальні витрати у разі оформлення субсидії.Крім того, планується запуск альтернативного проекту — Субсидія.Укр,ініційованого не державою. Його автором є молодий розробник, який насамперед сам хотів розібратися з субсидією. Планується, що на сайті можна буде розрахувати субсидію один раз і отримувати розрахунки вартості щомісяця, дізнатися, як перераховується субсидія, ставити питання експертам тощо. Наразі користувачів запрошують зареєструватися на тестування сервісу.Перший крок – звернутися до керівництва управління соцзахисту, надати оригінал рішення про призначення субсидії, а також платіжні документи, пояснити проблему. У випадку технічних проблем з реєстрами питання буде вирішено.Другий крок – звертатися із запитом (у письмовому вигляді) до сервісних чи комунальних компаній з додаванням копії рішення управління соцзахисту про надання субсидії та з проханням пояснити причини різниці суми субсидії у платіжках та рішенні управління соцзахисту.Третій крок – ретельно проаналізувати відповідь сервісної компанії та повторно звернутися до управління соцзахисту з копією відповіді сервісної компанії.Четвертий крок – звертатися до суду.Для призначення субсидії вам необхідно подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі – за місцем проживання):• заяву про призначення житлової субсидії за встановленою формою;• декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії за встановленою формою;• договір найму (оренди) житла (при наявності) – якщо ви орендуєте помешкання.Форму заяви і декларації можна отримати в районних управліннях праці та соціального захисту населення або самостійно завантажити на сайті Міністерства соціальної політики України.Подати документи ви можете особисто, надіслати поштою або через електронну систему Міністерства соціальної політики.Міністр соціальної політики розвінчує міф, що для отримання субсидій потрібно виписувати громадян, які не проживають за місцем реєстрації. Як наголосив, субсидія залежить від фактичної кількості проживаючих у домогосподарстві, а не від числа прописаних.«Постанова уряду №329 не вимагає виписувати людей, які прописані за адресою, але живуть і працюють в інших містах. Тому якщо хтось говорить людям, що потрібно виписуватися, він вводить їх в оману», – сказав міністр в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

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