У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО





Інцидент трапився о 09:30 9 листопада.



Станом на 10:00 автівки покинули місце ДТП.



Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.



На місці події працювала патрульна поліція.



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