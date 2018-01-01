У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 10:05
У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулися Opel та Chevrolet.
Інцидент трапився о 09:30 9 листопада.
Станом на 10:00 автівки покинули місце ДТП.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
На місці події працювала патрульна поліція.
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Інцидент трапився о 09:30 9 листопада.
Станом на 10:00 автівки покинули місце ДТП.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
На місці події працювала патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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