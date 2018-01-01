Волинські атовці обурені діями очільника Держгеокадастру. ФОТО

За два дні до свого фактичного звільнення начальник Держгеокадастру Волиніпідписав наказ про виготовлення проектів землеустрою для 20-ти земельних ділянок мешканцям Рівного, Рівненської, Житомирської та навіть Херсонської областей.Нагадаємо, під час зустрічі з атовцями у Горохові. Також він пообіцяв особисто розібратися у ситуаціях та вивчити, чи дійсно неправомірно відмовяли атовцям у виділенні землі.Натомість за два дні до фактичного звільнення, тобто, 6 листопада, Олесь Іващенко підписав наказ про виготовлення проектів землеустрою на землі загальною площею у 40 гектарів мешканцям інших регіонів країни у Горохівському районі. Однак багато самих мешканців району, котрі є учасниками бойових дій, земельних ділянок не отримали.Тож атовці та представники громадських організацій 9 листопада вдруге завітали до керівника ГУ Держгеокадастру у Волинскій області, щоби розібратися з ситуацією.