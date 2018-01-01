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Волинські атовці обурені діями очільника Держгеокадастру. ФОТО

Волинські атовці обурені діями очільника Держгеокадастру. ФОТО
За два дні до свого фактичного звільнення начальник Держгеокадастру Волині Олесь Іващенко підписав наказ про виготовлення проектів землеустрою для 20-ти земельних ділянок мешканцям Рівного, Рівненської, Житомирської та навіть Херсонської областей.

Нагадаємо, під час зустрічі з атовцями у Горохові очільник Держгеокадастру пообіцяв погодився на звільнення. Також він пообіцяв особисто розібратися у ситуаціях та вивчити, чи дійсно неправомірно відмовяли атовцям у виділенні землі.

Натомість за два дні до фактичного звільнення, тобто, 6 листопада, Олесь Іващенко підписав наказ про виготовлення проектів землеустрою на землі загальною площею у 40 гектарів мешканцям інших регіонів країни у Горохівському районі. Однак багато самих мешканців району, котрі є учасниками бойових дій, земельних ділянок не отримали.

Тож атовці та представники громадських організацій 9 листопада вдруге завітали до керівника ГУ Держгеокадастру у Волинскій області, щоби розібратися з ситуацією.
Волинські атовці обурені діями очільника Держгеокадастру. ФОТО
Волинські атовці обурені діями очільника Держгеокадастру. ФОТО
Волинські атовці обурені діями очільника Держгеокадастру. ФОТО
Волинські атовці обурені діями очільника Держгеокадастру. ФОТО
Волинські атовці обурені діями очільника Держгеокадастру. ФОТО
Волинські атовці обурені діями очільника Держгеокадастру. ФОТО
Волинські атовці обурені діями очільника Держгеокадастру. ФОТО

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Теги: атовці, земля, Волинь
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