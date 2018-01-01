На Lutsk Fashion Week дефілюватимуть люди з важкою недугою

На «Lutsk Fashion Weekend» дефілюватимуть як професійні моделі, так і хворі на легеневу гіпертензію.10 листопада в рамках Lutsk Fashion Weekend в Музеї сучасного мистецтва Корсаків, що в Луцьку відбудеться показ Olesya Marchuk & Butterfly in Blue. Це спільний проект дизайнерата ЛМБФ «Сестри Даліли», що створений для подолання інформаційного бар'єру щодо рідкісного захворювання – легеневої гіпертензії.«На подіум вийдуть професійні моделі, а також пацієнтки ЛГ.Олеся Марчук покаже колекцію для активного життя в місті. Для сильних дівчат, які борються з труднощами і живуть з великою любов'ю в серці.На створення колекції дизайнера надихнула книга про гуцулів «Яблуко в тайстрі», яку вона читала дорогою в гори. Це колекція про гуцулку. Сильну, незалежну, вільну у своїх проявах, яка не боїться підкорювати гори і великі мегаполіси. Жінку, яка навчилася жити в світі кар’єри та технологій, не покидаючи своїх традицій.Olesya Marchuk – молодий український бренд, заснований у 2015 р. у Львові. Дизайнерка вже вкотре підтримує благодійні проекти, чим долучається до порятунку життя пацієнтів з легеневою гіпертензією.