На Lutsk Fashion Week дефілюватимуть люди з важкою недугою
Сьогодні, 15:37
На «Lutsk Fashion Weekend» дефілюватимуть як професійні моделі, так і хворі на легеневу гіпертензію.
10 листопада в рамках Lutsk Fashion Weekend в Музеї сучасного мистецтва Корсаків, що в Луцьку відбудеться показ Olesya Marchuk & Butterfly in Blue. Це спільний проект дизайнера Олесі Марчук та ЛМБФ «Сестри Даліли», що створений для подолання інформаційного бар'єру щодо рідкісного захворювання – легеневої гіпертензії.
«На подіум вийдуть професійні моделі, а також пацієнтки ЛГ.
Олеся Марчук покаже колекцію для активного життя в місті. Для сильних дівчат, які борються з труднощами і живуть з великою любов'ю в серці.
На створення колекції дизайнера надихнула книга про гуцулів «Яблуко в тайстрі» Валерії Чорней, яку вона читала дорогою в гори. Це колекція про гуцулку. Сильну, незалежну, вільну у своїх проявах, яка не боїться підкорювати гори і великі мегаполіси. Жінку, яка навчилася жити в світі кар’єри та технологій, не покидаючи своїх традицій.
Olesya Marchuk – молодий український бренд, заснований у 2015 р. у Львові. Дизайнерка вже вкотре підтримує благодійні проекти, чим долучається до порятунку життя пацієнтів з легеневою гіпертензією.
Довідково:
Легенева гіпертензія – це швидко прогресуюче захворювання легень, яке призводить до серцево-судинної недостатності, а при несвоєчасному виявленні до трансплантації, або ж смерті. Вартість лікування від 40000 до 120000 грн. на місяць, в залежності від функціонального класу захворювання (I-IV).
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10 листопада в рамках Lutsk Fashion Weekend в Музеї сучасного мистецтва Корсаків, що в Луцьку відбудеться показ Olesya Marchuk & Butterfly in Blue. Це спільний проект дизайнера Олесі Марчук та ЛМБФ «Сестри Даліли», що створений для подолання інформаційного бар'єру щодо рідкісного захворювання – легеневої гіпертензії.
«На подіум вийдуть професійні моделі, а також пацієнтки ЛГ.
Олеся Марчук покаже колекцію для активного життя в місті. Для сильних дівчат, які борються з труднощами і живуть з великою любов'ю в серці.
На створення колекції дизайнера надихнула книга про гуцулів «Яблуко в тайстрі» Валерії Чорней, яку вона читала дорогою в гори. Це колекція про гуцулку. Сильну, незалежну, вільну у своїх проявах, яка не боїться підкорювати гори і великі мегаполіси. Жінку, яка навчилася жити в світі кар’єри та технологій, не покидаючи своїх традицій.
Olesya Marchuk – молодий український бренд, заснований у 2015 р. у Львові. Дизайнерка вже вкотре підтримує благодійні проекти, чим долучається до порятунку життя пацієнтів з легеневою гіпертензією.
Довідково:
Легенева гіпертензія – це швидко прогресуюче захворювання легень, яке призводить до серцево-судинної недостатності, а при несвоєчасному виявленні до трансплантації, або ж смерті. Вартість лікування від 40000 до 120000 грн. на місяць, в залежності від функціонального класу захворювання (I-IV).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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