Затримали підозрюваного у стрілянині на луцькій автомийці
Сьогодні, 16:15
У Київській області затримали одного з причетних до стрілянини на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
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Днями його затримали. Ймовірному стрілку оголосили про підозру, Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Ім'я затриманого поки не розголошують.
Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поліція знайшла авто, на якому втекли «луцькі стрільці». ВІДЕО
Днями його затримали. Ймовірному стрілку оголосили про підозру, Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Ім'я затриманого поки не розголошують.
Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців.
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