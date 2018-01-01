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Затримали підозрюваного у стрілянині на луцькій автомийці

Затримали підозрюваного у стрілянині на луцькій автомийці
У Київській області затримали одного з причетних до стрілянини на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

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Днями його затримали. Ймовірному стрілку оголосили про підозру, Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Ім'я затриманого поки не розголошують.

Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.

У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців.

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Теги: стрілянина, кримінал
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