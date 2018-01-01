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У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО

У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку в музеї сучасного мистецтва Корсаків триває Lutsk Fashion Weekend.

Розпочалося модне дійство у суботу, 10 листопада, і триватиме до 11 листопада.

У рамках першого дня Lutsk Fashion Weekend запланували не лише модні покази брендів KUMA, Kateryna Karol, Synyava bags & accessories, Olesya Marchuk, SOLH, Darklutsk, а й цікаві лекції для поціновувачів фешн-індустрії.

Дійство зібрало чимало модників та модниць, які обговорювали сучасні тенденції, ділилися враженнями від показів, охоче фотографувалися.

Цьогоріч родзинкою першого дня Lutsk Fashion Weekend став показ Olesya Marchuk & Butterfly in Blue, який відкрила депутат Луцької міськради Юлія Вусенко. Це спільний проект дизайнера Олесі Марчук та ЛМБФ «Сестри Даліли», створений для подолання інформаційного бар'єру щодо рідкісного захворювання – легеневої гіпертензії.

Цікаво, що у рамках показу на подіум вийшли не лише професійні моделі, а також хворі на легеневу гіпертензію.
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО
У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО


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Теги: Lutsk Fashion Weekend, мода
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