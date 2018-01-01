У Луцьку – наймодніша подія осені. ФОТО

У Луцьку в музеї сучасного мистецтва Корсаків триває Lutsk Fashion Weekend.Розпочалося модне дійство у суботу, 10 листопада, і триватиме до 11 листопада.У рамках першого дня Lutsk Fashion Weekend запланували не лише модні покази брендів KUMA, Kateryna Karol, Synyava bags & accessories, Olesya Marchuk, SOLH, Darklutsk, а й цікаві лекції для поціновувачів фешн-індустрії.Дійство зібрало чимало модників та модниць, які обговорювали сучасні тенденції, ділилися враженнями від показів, охоче фотографувалися.Цьогоріч родзинкою першого дня Lutsk Fashion Weekend став показ Olesya Marchuk & Butterfly in Blue, який відкрила депутат Луцької міськради. Це спільний проект дизайнерата ЛМБФ «Сестри Даліли», створений для подолання інформаційного бар'єру щодо рідкісного захворювання – легеневої гіпертензії.Цікаво, що у рамках показу на подіум вийшли не лише професійні моделі, а також хворі на легеневу гіпертензію.