Навчання у луцьких школах та садках хочуть зробити платним для дітей з сіл
Сьогодні, 17:56
У Луцьку планують впровадити плату за надання освітніх послуг у школах та садках комунальної форми власності для батьків, діти яких не зареєстровані в місті.
Про це йдеться у відповідному проекті рішення міської ради.
У документі зазначено, що в Луцьку виникла необхідність врегулювати питання територіальної доступності повної загальної середньої освіти та вирішення проблеми черг на зарахування дітей у заклади дошкільної освіти міста.
Так, у луцьких школах навчається близько 2500 дітей з прилеглих територіальних громад, у садках – 490.
Питання про встановлення плати за надання освітніх послуг розглянуть під час засідання сесії міської ради.
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Про це йдеться у відповідному проекті рішення міської ради.
У документі зазначено, що в Луцьку виникла необхідність врегулювати питання територіальної доступності повної загальної середньої освіти та вирішення проблеми черг на зарахування дітей у заклади дошкільної освіти міста.
Так, у луцьких школах навчається близько 2500 дітей з прилеглих територіальних громад, у садках – 490.
Питання про встановлення плати за надання освітніх послуг розглянуть під час засідання сесії міської ради.
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