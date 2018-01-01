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Навчання у луцьких школах та садках хочуть зробити платним для дітей з сіл

Навчання у луцьких школах та садках хочуть зробити платним для дітей з сіл
У Луцьку планують впровадити плату за надання освітніх послуг у школах та садках комунальної форми власності для батьків, діти яких не зареєстровані в місті.

Про це йдеться у відповідному проекті рішення міської ради.

У документі зазначено, що в Луцьку виникла необхідність врегулювати питання територіальної доступності повної загальної середньої освіти та вирішення проблеми черг на зарахування дітей у заклади дошкільної освіти міста.

Так, у луцьких школах навчається близько 2500 дітей з прилеглих територіальних громад, у садках – 490.

Питання про встановлення плати за надання освітніх послуг розглянуть під час засідання сесії міської ради.

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Теги: освіта, Луцьк
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