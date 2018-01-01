Волинські медики спростували міфи про вагітність

Вагітність завжди була овіяна міфами, обговореннями та порадами бабусі, мами чи свекрухи про те, що можна й не можна. Тож волинські медики розвінчали декілька найпоширеніших міфів.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельського МТМО у соціальній мережі Facebook.Вагітність-не хвороба. Це фізіологічний процес. Вагітна жінка може вести звичайний, активний спосіб життя: працювати, гуляти, займатись фізичними вправами. Звичайно, за виключенням важкої фізичної роботи, контакту з хімічними речовинами. І обов'язковими є здоровий сон та раціональне харчування.Всім дуже подобається цей міф, але він може призвести лише до негативних наслідків: велика вага дитини, що утруднює пологи, а іноді й стає причиною кесарського розтину, ризик розвитку цукрового діабету вагітних, психологічний дискомфорт і незадоволення власним тілом. Сума кілокалорій вагітної жінки більше від невагітної всього на 300ккал/добу у другому триместрі, й на 500 у третьому.Доведено, що в невеликій кількості (до 2 чашок/день) кава не чинить негативної дії ні на маму, ні на плід. А іноді, як при гіпотоніі вагітних, навпаки може покращувати самопочуття.Вчені все ще в пошуках мінімально допустимої дози алкоголю, яка не чинить дії на плід. А от про те, що алкоголь проникає через плаценту і може викликати затримку розвитку, вроджену залежність, розумову відсталість та вади розвитку доведено давно.Якщо жінка колись перенесла токсоплазмоз і вже має імунітет, (наявні в крові Ig G до toxoplasma gondii, що є в більшості дорослих) то їй боятись нічого. Якщо ні, то варто знати, що найпоширенішим шляхом передачі токсоплазми є недостатньо термічно оброблене м'ясо, брудні руки, чи немиті овочі й фрукти.Так коти дійсно є переносниками токсоплазми,але у фекаліях, тому заразитися можна так само, немивши руки перед їжею.Одна з найбільших помилок вагітних. В організмі й так виникає дефіцит рідини, через те, що вона виходить із кров'яного русла в перефиричні тканини,тому важливо підтримувати нормальний питтєвий режим.В жодному разі не можна застосовувати сечогінні, вони заборонені під час вагітності.Вагітність – це додаткове інтенсивне навантаження на організм, що навпаки може загострювати хронічні захворювання. Саме для відновлення організму ми рекомендуємо робити перерву між вагітностями хоча б 2 роки.Обвиття пуповиною відноситься до факторів, які ми не можемо 100% діагностувати та прогнозувати. Зустрічається в 15-20% вагітностей. І в більшості випадків немає негативних наслідків.А міфи про те, що вагітним не можна підіймати руки догори, пояснення печії ростучим волоссям у дитини, забороною на косметику чи фарбування волосся(навіть при використанні безаміачних фарб) вже давно спростовані в 21-му столітті.