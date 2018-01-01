Луцьк, тютюн і штрафи 100 років тому

Луцький вокзал, 1915 р.

Австрійський солдат пропонує цигарку, Східний фронт, 1915 р.

Десь на Волині, 1915 р.

Австрійський тютюн столітньої давнини

Луцькі новини, 1915 р.

Оголошення про продаж австро-угорських тютюнових виробів у Луцьку, 1915 р.

Сьогодні хочемо розповісти читачампро цікавий епізод із життя Луцька часів Першої світової війни.Коли в Луцьк прийшли австрійські війська, то вони встановлювали в Луцьку свої закони, також випускали власну пресу, в якій інформували місцеве населення про нововведення.В газеті «Луцькі новини», за 26 жовтня 1915 року є цікаве оголошення. В ньому йдеться про те, що із 25 жовтня в Луцьку відкриваються спеціальні магазини, в яких будуть продавати айстро-угорські цигарки, сигари та тютюн.В переліку закладів були магазин таких власників, як: Берко Гітліса (вул. Вокзальна), Самуіла Іссерсона (вул. Дубенська), Самуіла Варковецького (вул. Шосейна), Шуліма Бюргера (вул. Головна), Сімона Кацинеленбойгена (вул. Головна), Менделя Зугера (за Базиліанським (малим) мостом), Г.Гільмана (вул. Торчинська), Ліби Зісброть (вул. за великим мостом).Окрім того, в Луцьку заборонялось продавати інші тютюнові вироби, окрім австро-угорських, вводилась жорстка монополія. Якщо хтось би надумав продавати заборонене, його чекав великий по тих мірках штраф розміром 200 рублів, або навіть двомісячний арешт.В обох варіантах була конфіскація товару. Отож тютюнозалежним 100 років тому жилось не просто, бо напевно не всі могли собі дозволити австро-угорські сигари…