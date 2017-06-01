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У Луцьку вночі з будинку випала людина

У Луцьку вночі з будинку випала людина
У Луцьку на вулиці Стрілецькій з будинку випала людина.

Трагедія сталася уночі з 10 на 11 листопада. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили мешканці будинку.

Відомо, що інцидент трапився на четвертому поверсі на Стрілецькій, 27.

Сусіди висувають дві версії. Згідно з першою начебто жінка потягнулася за котом, перехилилася і впала, за іншою - постраждав чоловік, який винаймав житло у цьому домі.

За яких обставин насправді трапилася трагедія та у якому стані постраждала людина - поки невідомо.

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Теги: падіння, трагедія
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