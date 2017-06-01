У Луцьку вночі з будинку випала людина
Сьогодні, 13:50
У Луцьку на вулиці Стрілецькій з будинку випала людина.
Трагедія сталася уночі з 10 на 11 листопада. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили мешканці будинку.
Відомо, що інцидент трапився на четвертому поверсі на Стрілецькій, 27.
Сусіди висувають дві версії. Згідно з першою начебто жінка потягнулася за котом, перехилилася і впала, за іншою - постраждав чоловік, який винаймав житло у цьому домі.
За яких обставин насправді трапилася трагедія та у якому стані постраждала людина - поки невідомо.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: у Луцьку з багатоповерхівки випав чоловік: подробиці трагедії
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Трагедія сталася уночі з 10 на 11 листопада. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили мешканці будинку.
Відомо, що інцидент трапився на четвертому поверсі на Стрілецькій, 27.
Сусіди висувають дві версії. Згідно з першою начебто жінка потягнулася за котом, перехилилася і впала, за іншою - постраждав чоловік, який винаймав житло у цьому домі.
За яких обставин насправді трапилася трагедія та у якому стані постраждала людина - поки невідомо.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: у Луцьку з багатоповерхівки випав чоловік: подробиці трагедії
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку з багатоповерхівки випав чоловік: подробиці трагедії
Сьогодні, 13:55
У Луцьку вночі з будинку випала людина
Сьогодні, 13:50
У центрі Луцька зібралися власники євроавтівок
Сьогодні, 13:48
Троє людей загинуло у страшній аварії Рівненщині
Сьогодні, 13:25
Медіа