У Луцьку вночі з будинку випала людина

У Луцьку на вулиці Стрілецькій з будинку випала людина.Трагедія сталася уночі з 10 на 11 листопада. Про цеповідомили мешканці будинку.Відомо, що інцидент трапився на четвертому поверсі на Стрілецькій, 27.Сусіди висувають дві версії. Згідно з першою начебто жінка потягнулася за котом, перехилилася і впала, за іншою - постраждав чоловік, який винаймав житло у цьому домі.За яких обставин насправді трапилася трагедія та у якому стані постраждала людина - поки невідомо.