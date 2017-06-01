У Луцьку з багатоповерхівки випав чоловік: подробиці трагедії





Це сталося після 22:00 10 листопада. Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів речник волинської поліції Віктор Гомоль.



Так, за його інформацією, учора ввечері по 22 годині рідні 22-річного жителя однієї з багатоповерхівок по вулиці Стрілецькій в Луцьку повідомили поліцію, що той випав з вікна за місцем проживання.



Чоловіка госпіталізували в реанімацію.

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