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У Луцьку з багатоповерхівки випав чоловік: подробиці трагедії

У Луцьку з багатоповерхівки випав чоловік: подробиці трагедії
У Луцьку на вулиці Стрілецькі з будинку випав чоловік.

Це сталося після 22:00 10 листопада. Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів речник волинської поліції Віктор Гомоль.

Так, за його інформацією, учора ввечері по 22 годині рідні 22-річного жителя однієї з багатоповерхівок по вулиці Стрілецькій в Луцьку повідомили поліцію, що той випав з вікна за місцем проживання.

Чоловіка госпіталізували в реанімацію.

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Теги: падіння, трагедія
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