Влаштував перегони: лучанин обурений діями водія маршрутки

Лучанин нарікає на водія маршрутки №47. Пасажир переконує, що шофер влаштував перегони просто на дорозі, при цьому наражав на небезпеку усіх пристуніх в автобусі.«Я не підберу культурних слів», – написаву Facebook.«Цей "водії" влаштував перегони з легковим автомобілем на мості біля там таму. Потім з мосту до променя намагався чи то наздогнати чи то вже злість його взяла, що його обігнали. Але пів салону було якраз дітей. Водію сказали декілька разів "збитись" трох. Але він по винниченка просто взлітав до цуму.Просто бісять ці бидло маршрутчики зі своєю монополією. І вони ще хочуть щоб ми платили їм ще більше!» – не приховує емоцій Павло Луцака.