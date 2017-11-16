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У Ковелі зростуть тарифи на тепло

У Ковелі зростуть тарифи на тепло
Метою коригування тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.

Про це повідомляється на сайті «Ковельтепло».

Відповідно до ч.1 ст.20 Закону України «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається.

Зокрема, централізоване опалення за квадратний метр для населення нині у Ковелі коштує 26, 98 гривень, а зросте до 32, 06 гривень. Централізоване постачання гарячої води за метр кубічний коштує 63, 77 гривень, а зросте до 75, 85 гривень.

Детальніше можна ознайомитися у документі.

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Теги: ковель, тепло, тариф
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