У Ковелі зростуть тарифи на тепло





Про це повідомляється на



Відповідно до ч.1 ст.20 Закону України «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається.



Зокрема, централізоване опалення за квадратний метр для населення нині у Ковелі коштує 26, 98 гривень, а зросте до 32, 06 гривень. Централізоване постачання гарячої води за метр кубічний коштує 63, 77 гривень, а зросте до 75, 85 гривень.



Детальніше можна ознайомитися у документі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Метою коригування тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.Про це повідомляється на сайті «Ковельтепло».Відповідно до ч.1 ст.20 Закону України «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається.Зокрема, централізоване опалення за квадратний метр для населення нині у Ковелі коштує 26, 98 гривень, а зросте до 32, 06 гривень. Централізоване постачання гарячої води за метр кубічний коштує 63, 77 гривень, а зросте до 75, 85 гривень.Детальніше можна ознайомитися у документі.

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