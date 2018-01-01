Мріє бути льотчиком: син волинського Героя святкує день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже зовсім скоро сьомий день народження святкуватиме. Хлопчик є синомстаршого солдата 3-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади. Чоловік був уродженцем міста Володимира-Волинського, де у свій час навчався та закінчив Володимир-Волинське ВПУ, з будівельної спеціальності. Під час військової служби брав участь у миротворчій операції в Іраку та безпосередню участь у Революції Гідності. Після початку війни в Україні Василь Юрійович вирушив на фронт у складі добровольчого батальйону служби патрульної поліції особливого призначення "Січ". У 2017 році підписав контракт зі Збройними Силами України та служив у 14 ОМБр. Чоловік загинув 18 серпня 2018 року у районі міста Золоте Попаснянського р-ну внаслідок кульового поранення, завданого снайпером у бою з ДРГ. Героїчно загиблому під час бойових дій за державний суверенітет та територіальну цілісність України, проявлені героїзм та мужність військовослужбовцю, старшому солдату Крищуку Василю Юрійовичу присвоїли звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського» та нагородили відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський».Вадимчик цьогоріч пішов до першого класу. Математика – один із найулюбленіших уроків хлопчика. Вадимко любить грати на сопілці, відвідує гурток із тейквондо. Хлопчик дуже любить складати космічні кораблі та літаки із лего. Це й не дивно, адже Вадимчик мріє стати льотчиком та літати безкрайнім небом. Наш маленький іменинник любить дивитись мультики про «Лиса Микиту», «Собачий патруль», козаків та посіпак. Вадим та його чотирирічний братик Тарасик дуже люблять гратись у різні ігри та кататись на велосипедах разом із мамою.Мама Лілія говорить, що синочок їй дуже допомагає у побуті: пилососить, виносить сміття, ходить до магазину. Вадимчик доглядає вдома за рибками та равликами. Мама Лілія говорить, що дуже любить своїх діток. Вони – її щастя та розрада у скрутну хвилину. Жінка розповіла, що сім’я ще й досі не має всіх документів для оформлення статусу членів сім’ї загиблого, цей процес затягується із не відомих причин. Лілія і досі не має посвідчення для того, щоб їздити безкоштовно у транспорті. Ото ж, як ви вже зрозуміли, сім’я потребує не лише нашої моральної, а й матеріальної підтримки.Вадимчик – став ще однією жертвою неоголошеної війни, втративши свого татуся та його підтримку в один із найважливіших моментів у житті будь-якої дитини.написала вірш і присвятила його незламному і мужньому хлопчику, побачивши як юний Вадимко ніс Український Прапор на похороні свого татка.ПРАПОР НА ПОХОРОНАХ ТАТАЯ маю скоро йти у перший клас.Зі Сходу татко мав приїхати якраз.Він віддано Вкраїну захищавІ путінців до мене не пускав.Але чомусь тата везуть в машиніЗ жахливим числом "200" на кабіні.Я ще малий і чисел мало знаю,Та число "200" вже навіки проклинаю!Бо тато мій лежить у домовині.Не поведе у школу він відниніМатусю мою більш не приголубить,А вона віддано його і ніжно любить...Будь проклята війна із москалями!Та лиш візьміть, бандити ви, до тями:Якщо я зараз прапор вже несу,То, знайте, смерть татуся не прощу!А щоб помститись за моє сирітство,Піду колись я в українське військо.І згине той, хто смерті нам несе,Бо Україна для вкраїнця над усе!!!!!Важко уявити, що переживає дитина, адже рана ще зовсім свіжа. Напевно, Вадимчик ще й досі не усвідомив, що зустрічатиме свій перший день народження без татуся. На нас із вами лежить велика відповідальність. Ми маємо подбати про те, щоб Вадимчик був оточений турботою та любов’ю у свій день народження. Навіть омріяні подарунки не зможуть замінити дитині татка, та все ж зігріють дитяче серденько. Не будьмо байдужі, підтримаймо сина Героя у його сьомий день народження.Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/krishuk.htmКрищук Вадим. Невдовзі 7 років (14.11.2011). м. Володимир-Волинський. Зріст: 134; Розмір взуття: 31Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.