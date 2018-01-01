Мріє бути льотчиком: син волинського Героя святкує день народження
Сьогодні, 09:14
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Уже зовсім скоро сьомий день народження святкуватиме Вадимчик Крищук. Хлопчик є сином Крищука Василя Юрійовича старшого солдата 3-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади. Чоловік був уродженцем міста Володимира-Волинського, де у свій час навчався та закінчив Володимир-Волинське ВПУ, з будівельної спеціальності. Під час військової служби брав участь у миротворчій операції в Іраку та безпосередню участь у Революції Гідності. Після початку війни в Україні Василь Юрійович вирушив на фронт у складі добровольчого батальйону служби патрульної поліції особливого призначення "Січ". У 2017 році підписав контракт зі Збройними Силами України та служив у 14 ОМБр. Чоловік загинув 18 серпня 2018 року у районі міста Золоте Попаснянського р-ну внаслідок кульового поранення, завданого снайпером у бою з ДРГ. Героїчно загиблому під час бойових дій за державний суверенітет та територіальну цілісність України, проявлені героїзм та мужність військовослужбовцю, старшому солдату Крищуку Василю Юрійовичу присвоїли звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського» та нагородили відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський».
Вадимчик цьогоріч пішов до першого класу. Математика – один із найулюбленіших уроків хлопчика. Вадимко любить грати на сопілці, відвідує гурток із тейквондо. Хлопчик дуже любить складати космічні кораблі та літаки із лего. Це й не дивно, адже Вадимчик мріє стати льотчиком та літати безкрайнім небом. Наш маленький іменинник любить дивитись мультики про «Лиса Микиту», «Собачий патруль», козаків та посіпак. Вадим та його чотирирічний братик Тарасик дуже люблять гратись у різні ігри та кататись на велосипедах разом із мамою.
Мама Лілія говорить, що синочок їй дуже допомагає у побуті: пилососить, виносить сміття, ходить до магазину. Вадимчик доглядає вдома за рибками та равликами. Мама Лілія говорить, що дуже любить своїх діток. Вони – її щастя та розрада у скрутну хвилину. Жінка розповіла, що сім’я ще й досі не має всіх документів для оформлення статусу членів сім’ї загиблого, цей процес затягується із не відомих причин. Лілія і досі не має посвідчення для того, щоб їздити безкоштовно у транспорті. Ото ж, як ви вже зрозуміли, сім’я потребує не лише нашої моральної, а й матеріальної підтримки.
Вадимчик – став ще однією жертвою неоголошеної війни, втративши свого татуся та його підтримку в один із найважливіших моментів у житті будь-якої дитини.
Інна Совальська написала вірш і присвятила його незламному і мужньому хлопчику, побачивши як юний Вадимко ніс Український Прапор на похороні свого татка.
ПРАПОР НА ПОХОРОНАХ ТАТА
Я маю скоро йти у перший клас.
Зі Сходу татко мав приїхати якраз.
Він віддано Вкраїну захищав
І путінців до мене не пускав.
Але чомусь тата везуть в машині
З жахливим числом "200" на кабіні.
Я ще малий і чисел мало знаю,
Та число "200" вже навіки проклинаю!
Бо тато мій лежить у домовині.
Не поведе у школу він віднині
Матусю мою більш не приголубить,
А вона віддано його і ніжно любить...
Будь проклята війна із москалями!
Та лиш візьміть, бандити ви, до тями:
Якщо я зараз прапор вже несу,
То, знайте, смерть татуся не прощу!
А щоб помститись за моє сирітство,
Піду колись я в українське військо.
І згине той, хто смерті нам несе,
Бо Україна для вкраїнця над усе!!!!!
Важко уявити, що переживає дитина, адже рана ще зовсім свіжа. Напевно, Вадимчик ще й досі не усвідомив, що зустрічатиме свій перший день народження без татуся. На нас із вами лежить велика відповідальність. Ми маємо подбати про те, щоб Вадимчик був оточений турботою та любов’ю у свій день народження. Навіть омріяні подарунки не зможуть замінити дитині татка, та все ж зігріють дитяче серденько. Не будьмо байдужі, підтримаймо сина Героя у його сьомий день народження.
Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/krishuk.htm
Інформація для благодійників: Крищук Вадим. Невдовзі 7 років (14.11.2011). м. Володимир-Волинський. Зріст: 134; Розмір взуття: 31
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Уже зовсім скоро сьомий день народження святкуватиме Вадимчик Крищук. Хлопчик є сином Крищука Василя Юрійовича старшого солдата 3-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади. Чоловік був уродженцем міста Володимира-Волинського, де у свій час навчався та закінчив Володимир-Волинське ВПУ, з будівельної спеціальності. Під час військової служби брав участь у миротворчій операції в Іраку та безпосередню участь у Революції Гідності. Після початку війни в Україні Василь Юрійович вирушив на фронт у складі добровольчого батальйону служби патрульної поліції особливого призначення "Січ". У 2017 році підписав контракт зі Збройними Силами України та служив у 14 ОМБр. Чоловік загинув 18 серпня 2018 року у районі міста Золоте Попаснянського р-ну внаслідок кульового поранення, завданого снайпером у бою з ДРГ. Героїчно загиблому під час бойових дій за державний суверенітет та територіальну цілісність України, проявлені героїзм та мужність військовослужбовцю, старшому солдату Крищуку Василю Юрійовичу присвоїли звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського» та нагородили відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський».
Вадимчик цьогоріч пішов до першого класу. Математика – один із найулюбленіших уроків хлопчика. Вадимко любить грати на сопілці, відвідує гурток із тейквондо. Хлопчик дуже любить складати космічні кораблі та літаки із лего. Це й не дивно, адже Вадимчик мріє стати льотчиком та літати безкрайнім небом. Наш маленький іменинник любить дивитись мультики про «Лиса Микиту», «Собачий патруль», козаків та посіпак. Вадим та його чотирирічний братик Тарасик дуже люблять гратись у різні ігри та кататись на велосипедах разом із мамою.
Мама Лілія говорить, що синочок їй дуже допомагає у побуті: пилососить, виносить сміття, ходить до магазину. Вадимчик доглядає вдома за рибками та равликами. Мама Лілія говорить, що дуже любить своїх діток. Вони – її щастя та розрада у скрутну хвилину. Жінка розповіла, що сім’я ще й досі не має всіх документів для оформлення статусу членів сім’ї загиблого, цей процес затягується із не відомих причин. Лілія і досі не має посвідчення для того, щоб їздити безкоштовно у транспорті. Ото ж, як ви вже зрозуміли, сім’я потребує не лише нашої моральної, а й матеріальної підтримки.
Вадимчик – став ще однією жертвою неоголошеної війни, втративши свого татуся та його підтримку в один із найважливіших моментів у житті будь-якої дитини.
Інна Совальська написала вірш і присвятила його незламному і мужньому хлопчику, побачивши як юний Вадимко ніс Український Прапор на похороні свого татка.
ПРАПОР НА ПОХОРОНАХ ТАТА
Я маю скоро йти у перший клас.
Зі Сходу татко мав приїхати якраз.
Він віддано Вкраїну захищав
І путінців до мене не пускав.
Але чомусь тата везуть в машині
З жахливим числом "200" на кабіні.
Я ще малий і чисел мало знаю,
Та число "200" вже навіки проклинаю!
Бо тато мій лежить у домовині.
Не поведе у школу він віднині
Матусю мою більш не приголубить,
А вона віддано його і ніжно любить...
Будь проклята війна із москалями!
Та лиш візьміть, бандити ви, до тями:
Якщо я зараз прапор вже несу,
То, знайте, смерть татуся не прощу!
А щоб помститись за моє сирітство,
Піду колись я в українське військо.
І згине той, хто смерті нам несе,
Бо Україна для вкраїнця над усе!!!!!
Важко уявити, що переживає дитина, адже рана ще зовсім свіжа. Напевно, Вадимчик ще й досі не усвідомив, що зустрічатиме свій перший день народження без татуся. На нас із вами лежить велика відповідальність. Ми маємо подбати про те, щоб Вадимчик був оточений турботою та любов’ю у свій день народження. Навіть омріяні подарунки не зможуть замінити дитині татка, та все ж зігріють дитяче серденько. Не будьмо байдужі, підтримаймо сина Героя у його сьомий день народження.
Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/krishuk.htm
Інформація для благодійників: Крищук Вадим. Невдовзі 7 років (14.11.2011). м. Володимир-Волинський. Зріст: 134; Розмір взуття: 31
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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