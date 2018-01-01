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Повідомили про стан лучанина, який випав з вікна багатоповерхівки

Повідомили про стан лучанина, який випав з вікна багатоповерхівки
Стало відомо, у якому стані перебуває молодик, який випав із вікна багатоповерхівки в Луцьку.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Нагадаємо, що ввечері, 10 листопада, 22-річний житель однієї з багатоповерхівок на вулиці Стрілецькій в Луцьку випав з вікна 4 поверху. Чоловіка госпіталізували в реанімацію.

Наразі лучанин перебуває у важкому стані в палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології з множинними травмами, які отримав внаслідок падіння.

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Теги: падіння, багатоповерхівка, травми
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