Повідомили про стан лучанина, який випав з вікна багатоповерхівки
Сьогодні, 10:49
Стало відомо, у якому стані перебуває молодик, який випав із вікна багатоповерхівки в Луцьку.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, що ввечері, 10 листопада, 22-річний житель однієї з багатоповерхівок на вулиці Стрілецькій в Луцьку випав з вікна 4 поверху. Чоловіка госпіталізували в реанімацію.
Наразі лучанин перебуває у важкому стані в палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології з множинними травмами, які отримав внаслідок падіння.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, що ввечері, 10 листопада, 22-річний житель однієї з багатоповерхівок на вулиці Стрілецькій в Луцьку випав з вікна 4 поверху. Чоловіка госпіталізували в реанімацію.
Наразі лучанин перебуває у важкому стані в палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології з множинними травмами, які отримав внаслідок падіння.
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