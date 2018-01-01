Повідомили про стан лучанина, який випав з вікна багатоповерхівки





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.



Нагадаємо, що ввечері, 10 листопада, 22-річний житель однієї з багатоповерхівок на вулиці Стрілецькій в Луцьку



Наразі лучанин перебуває у важкому стані в палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології з множинними травмами, які отримав внаслідок падіння.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, у якому стані перебуває молодик, який випав із вікна багатоповерхівки в Луцьку.Про це у коментарірозповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарніНагадаємо, що ввечері, 10 листопада, 22-річний житель однієї з багатоповерхівок на вулиці Стрілецькій в Луцьку випав з вікна 4 поверху. Чоловіка госпіталізували в реанімацію.Наразі лучанин перебуває у важкому стані в палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології з множинними травмами, які отримав внаслідок падіння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію