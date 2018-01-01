У Луцьку з мосту стрибнув чоловік. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.



Подія трапилася приблизно о 12:45 у понеділок, 12 листопада.



На місці працює поліція та медики.



У патрульній поліції Волині інформацію про спробу самогубства підтвердили.



Згодом у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речниця волинських патрульних Ольга Бузулук повідомила, що з мосту з невідомих причин вистрибнув 60-річний чоловік. За її інформацією, він живий.

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