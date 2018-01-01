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У Луцьку з мосту стрибнув чоловік. ОНОВЛЕНО

У Луцьку з мосту стрибнув чоловік. ОНОВЛЕНО
У Луцьку з мосту, що на вулиці Шевченка, стрибнула людина.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.

Подія трапилася приблизно о 12:45 у понеділок, 12 листопада.

На місці працює поліція та медики.

У патрульній поліції Волині інформацію про спробу самогубства підтвердили.

Згодом у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речниця волинських патрульних Ольга Бузулук повідомила, що з мосту з невідомих причин вистрибнув 60-річний чоловік. За її інформацією, він живий.

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Теги: самогубство, Луцьк
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