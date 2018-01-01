У Луцьку з мосту стрибнув чоловік. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:59
У Луцьку з мосту, що на вулиці Шевченка, стрибнула людина.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.
Подія трапилася приблизно о 12:45 у понеділок, 12 листопада.
На місці працює поліція та медики.
У патрульній поліції Волині інформацію про спробу самогубства підтвердили.
Згодом у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речниця волинських патрульних Ольга Бузулук повідомила, що з мосту з невідомих причин вистрибнув 60-річний чоловік. За її інформацією, він живий.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.
Подія трапилася приблизно о 12:45 у понеділок, 12 листопада.
На місці працює поліція та медики.
У патрульній поліції Волині інформацію про спробу самогубства підтвердили.
Згодом у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речниця волинських патрульних Ольга Бузулук повідомила, що з мосту з невідомих причин вистрибнув 60-річний чоловік. За її інформацією, він живий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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