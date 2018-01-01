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Повідомили про стан чоловіка, який випав з мосту у Луцьку

Повідомили про стан чоловіка, який випав з мосту у Луцьку
Розповіли, у якому стані перебуває 60-річний чоловік, що випав з луцького мосту.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Нагадаємо, 12 листопада поліцейські отримали повідомлення про те, що чоловік близько 60 років упав з мосту по вулиці Шевченка.

Небайдужі громадяни зістрибнули за ним і врятували чоловіка, надавали домедичну допомогу.

За словами медика, чоловіку надали невідкладну медичну допомогу, зокрема, відкачали воду з легень, і наразі обстежують.

Нині його життю нічого не загрожує.

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Теги: чоловік, міст, Луцьк, медицина
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