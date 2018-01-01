Повідомили про стан чоловіка, який випав з мосту у Луцьку
Сьогодні, 14:55
Розповіли, у якому стані перебуває 60-річний чоловік, що випав з луцького мосту.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, 12 листопада поліцейські отримали повідомлення про те, що чоловік близько 60 років упав з мосту по вулиці Шевченка.
Небайдужі громадяни зістрибнули за ним і врятували чоловіка, надавали домедичну допомогу.
За словами медика, чоловіку надали невідкладну медичну допомогу, зокрема, відкачали воду з легень, і наразі обстежують.
Нині його життю нічого не загрожує.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, 12 листопада поліцейські отримали повідомлення про те, що чоловік близько 60 років упав з мосту по вулиці Шевченка.
Небайдужі громадяни зістрибнули за ним і врятували чоловіка, надавали домедичну допомогу.
За словами медика, чоловіку надали невідкладну медичну допомогу, зокрема, відкачали воду з легень, і наразі обстежують.
Нині його життю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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