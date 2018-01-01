Стрілянина на луцькій автомийці: затримали ще одного підозрюваного
Сьогодні, 17:19
У Київській області затримали ще одного причетного до стрілянини на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
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Днями його затримали. Ймовірному стрілку оголосили про підозру. А Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави, підозрюваному у вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної та холодної зброї, яку було заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
Ім'я затриманого поки не розголошують.
За інформацією прокуратури області, затриманому - 37 років. Він мешканець Києва.
Також напередодні затримали ще одного підозрюваного.
Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки. Поліція ввела в дію операцію із затримання озброєних злочинців.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поліція знайшла авто, на якому втекли «луцькі стрільці». ВІДЕО
Днями його затримали. Ймовірному стрілку оголосили про підозру. А Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави, підозрюваному у вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної та холодної зброї, яку було заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
Ім'я затриманого поки не розголошують.
За інформацією прокуратури області, затриманому - 37 років. Він мешканець Києва.
Також напередодні затримали ще одного підозрюваного.
Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки. Поліція ввела в дію операцію із затримання озброєних злочинців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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