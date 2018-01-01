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Стрілянина на луцькій автомийці: затримали ще одного підозрюваного

Стрілянина на луцькій автомийці: затримали ще одного підозрюваного
У Київській області затримали ще одного причетного до стрілянини на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

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Днями його затримали. Ймовірному стрілку оголосили про підозру. А Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави, підозрюваному у вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної та холодної зброї, яку було заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Ім'я затриманого поки не розголошують.

За інформацією прокуратури області, затриманому - 37 років. Він мешканець Києва.

Також напередодні затримали ще одного підозрюваного.

Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.

У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки. Поліція ввела в дію операцію із затримання озброєних злочинців.


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Теги: стрілянина, кримінал
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