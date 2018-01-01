Шацькі лісівники переграли у футбол горохівчан. ФОТО

Футбольна команда ДП «Шацьке УДЛГ» розгромила горохівський ФК «Мар’янівка» з рахунком 3:0.Голи забилита, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.Осіння прохолода не завадила майстерності футболістів обох команд. І варто віддати належне гостям, вони боролися за кожен м’яч, кожну передачу, кожен рейд до воріт суперника, та щоразу натикалися на жорстку та ефективну гру «лісівників».Численні вболівальники, а серед них –і голова облорганізації Товариства лісівників України, голова Шацької райдержадміністрації, директор Шацького лісового коледжу, редактор районної газети, голова райспорткомітетуі, звісно ж, ледь не всі працівники ДП «Шацьке УДЛГ» на чолі з їх директором, та ще до сотні відданих шацьких фанів були на боці господарів. Можливо, саме цей фактор і зіграв вирішальну роль у цьому поєдинку. Адже за логікою чемпіонату, «лісова команда»(тренер), напередодні вже стала чемпіоном (незалежно від результату недільної гри), тож могла і розслабитися. Та всі гравці футбольного клубу ДП «Шацьке УДЛГ» проявили характер, волю до перемоги і таки поставили переможну фінішну крапку у цьому чемпіонаті. Рахунок міг бути іншим. І більшим, і зрівняним… Але невдачі нападників, їх промахи, а ще самовіддана гра воротарів зробили його саме таким: 3:0! І це вже футбольна історія.А ще, як стало відомо, футболісти ДП «Шацьке УДЛГ» збираються у більш престижну лігу волинського чемпіонату.Варто відзначити і потужну гру їх молодших колег. Юніори цього дня тріумфували. Своєю блискучою грою вони здивували навіть власного тренера, а трибуни потішили аж 13-ма голами. Пресинг шацьких майстрів шкіряного м’яча був настільки видовищним, захоплюючим, командним, майстерним, сильним, що юні мар’янівці вже після двох перших пропущених м’ячів не змогли оговтатися і організувати ефективний захист.За команду ДП «Шацьке УДЛГ» проти ФК «Мар’янівка» зіграли Трохим Прасюк, Сергій Берестюк, Едуард Гінайло, Микола Єрмаков, Валентин Романюк, Олександр Ягодинець, Олександр Гінайло, Леонід Прокопчук, Руслан Гінайло, В’ячеслав Хомицький, Іван Дорош, Іван Кузьмич, Назар Смоляр, Петро Верещук, Сергій Цевух, Олександр Цевух (капітан). Сухий рахунок 13:0 – перша подібна «хокейна удача» шачан, хоча всі ігри на цім чемпіонаті вони провели з великим піднесенням: мали лиш одну нічию, всі інші матчі виграли.Дев’ять голів у цім матчі забив Олександр Цевух, два – Степан Ващук і по одному – Сергій Цевух та Іван Дорош. До слова, дев’ять гравців юніорської команди, яку тренує тренер ДЮСШ Сергій Стаднік, – студенти Шацького лісового коледжу імені Валентина Сулька. Всі футболісти – уродженці Волині: Шацька, Мельник, Світязя, Піщі, Пулемця, Підманева, Городка, Любомля. Їм по 15-18 років. З них можуть вийти українські футбольні зірки. До їх майстерної гри на полі прискіпливо приглядаються футболісти дорослого «Лісівника» – ФК «ДП «Шацьке УДЛГ». Цей чемпіонат приніс не тільки славу і визнання футбольному клубу лісівників, а й відкрив двері у світ великого футболу і, що особливо важливо, дає можливість заявити про себе юніорам. А ще в Шацьку підростає дитяча футбольна команда – «Шацьк» ДЮСШ, яка у своїй групі здобула четверте місце серед семи команд-учасниць. Тренує її, як і юніорів, Сергій Стаднік. А в цих недільних поєдинках гравці дитячого «Шацька» Назар Порхомчук, Максим Давидюк та Назар Проскура подавали м’ячі, які пролітали повз сітку воріт, і звісно, вчилися бути схожими на бомбардирів, які вміють «пробити» у дев’ятку.