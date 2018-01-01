У Луцьку вночі загорівся автомобіль. ФОТО. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



За їхніми словами, пожежа трапилася 13 листопада, близько 03:30. Інформацію про подію підтвердили у патрульній поліції.



Про причини загоряння наразі невідомо.



Деталі – згодом.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Федорова спалахнув автомобіль.Про цеповідомили очевидці події.За їхніми словами, пожежа трапилася 13 листопада, близько 03:30. Інформацію про подію підтвердили у патрульній поліції.Про причини загоряння наразі невідомо.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію