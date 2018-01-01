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У Луцьку вночі загорівся автомобіль. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку вночі загорівся автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Федорова спалахнув автомобіль.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

За їхніми словами, пожежа трапилася 13 листопада, близько 03:30. Інформацію про подію підтвердили у патрульній поліції.

Про причини загоряння наразі невідомо.

Деталі – згодом.
У Луцьку вночі загорівся автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку вночі загорівся автомобіль. ФОТО. ВІДЕО







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Теги: пожежа, Луцьк, автомобіль, вогонь, Федорова
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Коментарі 1
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Автор відео баран, чути, що колесо лопнуло - він каже: "о хтось взриває пітарди!"
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