У Луцьку вночі загорівся автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:50
У Луцьку на вулиці Федорова спалахнув автомобіль.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За їхніми словами, пожежа трапилася 13 листопада, близько 03:30. Інформацію про подію підтвердили у патрульній поліції.
Про причини загоряння наразі невідомо.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За їхніми словами, пожежа трапилася 13 листопада, близько 03:30. Інформацію про подію підтвердили у патрульній поліції.
Про причини загоряння наразі невідомо.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Автор відео баран, чути, що колесо лопнуло - він каже: "о хтось взриває пітарди!"
Останні новини
П'ять луцьких будинків – без опалення
Сьогодні, 08:53
У Луцьку вночі загорівся автомобіль. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:50
Автобус «вм'яв» легковик у стовп: водій Lexus – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 08:31
Колеса на ходу губляться, - водії про волинську дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:02
Медіа