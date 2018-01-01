Волинянин на риболовлі підчепив небезпечну хворобу

На Волині щорічно реєструють поодинокі випадки захворювання людей на лептоспіроз: за останні 3 роки виявлено 10 випадків, а летальний – у 2016 році.В поточному році захворів на цю недугу житель Луцького району. Після рибалки на одному з водоймищ району, на 4 добу у хворого виникли скарги на підвищення температури тіла, значну втомлюваність, болі в м’язах і незначне пожовтіння шкіри, - інформує Волинський лабораторний центр.Варто нагадати, що лептоспіроз — гостре інфекційне захворювання із групи зооантропонозів, яке характеризується: ураженням м’язів, печінки і нирок та супроводжується хвилеподібною гарячкою. З моменту зараження до початку хвороби проходить від 6 до 20 днів. Захворювання завжди починається гостро: значне підвищення температури тіла (до 39 — 40 С), сильний головний біль, слабкість, та з’являється характерна різка болючість литкових м’язів. Джерелом інфекції є хворі тварини, в основному мишовидні гризуни, які переносять збудник (лептоспіру) у природних умовах та виділяють його в навколишнє середовище із сечею – забруднюючи воду та все навколо.Збудник проникає в організм через ушкоджену шкіру і слизові оболонки порожнини рота, очей, носа. В основному, людина інфікується хворобою під час купання, риболовлі, а також при вживанні забрудненої води з відкритих водоймищ, рідше при проведенні сільськогосподарських робіт.