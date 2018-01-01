Австрійці зацікавилися волинськими соками і консервацією

Президент Українсько-Австрійської асоціаціїпохвалив продукцію консервних цехів держлісгоспів на Волині за належну якість.Про це повідомили в прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Закордонний гість зустрівся з головою Волинської облдержадімінстрації, першим заступником начальника Волинського ОУЛМГ. Так, під час зустрічі з головою ОДА було обговорено потенційні напрямки співробітництва Волині та Асоціації.Руслан Войцеховський також підтвердив готовність до співпраці з боку волинських лісівників, зазначивши, що державні лісогосподарські підприємства давно мають досвід співробітництва з іноземними партнерами. Зокрема продукція консервного цеху ДП «Цуманське ЛГ» успішно продається на ринках Америки, причому реалізовується в оздоровчих закладах, адже є органічною. Польща, Німеччина, Ізраїль, США, Канада – також давно стали споживачами товарів консервних цехів Волинського ОУЛМГ.Головний спеціаліст відділу лісового господарства Олександра Ковалюк розповіла, що загалом на базі ВОУЛМГ діє 6 консервних цехів: у ДП «Ківерцівське ЛГ», ДП «Ковельське ЛГ», ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Колківське ЛГ», ДП «Цуманське ЛГ», ДП СЛАП «Любешівагроліс».Виробництво зосереджене у мальовничих куточках краю: селищах Маневичі, Колки, Цумань, Любешів та місті Ковелі. На цій території, що багата на хвойні та мішані ліси, немає шкідливої для природи промисловості, тому й готова продукція є абсолютно натуральною та безпечною.Об’єми річної реалізації продукції побічного користування в середньому становлять 7 млн грн.Уся продукція власного виробництва Волинського ОУЛМГ – екологічна чиста, без жодних барвників, ароматизаторів. У цехах іще досі працюють за так званими колишніми ГОСТами – високими стандартами якості.Нині розробляється документація із переробки ягід з екстрактом стевії.Перебуваючи на Волині, Альфред Ф. Праус ознайомився з роботою лісокомплексу, заводу з виробництва унікального хвойного екстракту та ефірної олії, консервного цеху ДП «Маневицьке ЛГ».Закордонному гостю запропонували продегустувати продукцію консервних цехів ДП «Цуманське ЛГ» та ДП «Ківерцівське ЛГ».Альфред Ф. Праус ознайомився із роботою ДП «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр», де вирощується 260 видів рослин.Особливі враження, зазначив Альфред Ф. Праус, залишив у нього візит до Лісівничого молодіжного центру (Воротнівське лісництво ДП «Ківерцівське ЛГ»), адже це, за словами гостя, унікальний приклад розвитку зеленого туризму, який дуже популярний у Європі.«Враження від візиту – більш ніж позитивні. Лісове господарство Волині досить розвинене у багатьох напрямках. Навіть не очікував, що державні лісогосподарські підприємства можуть працювати настільки успішно та різновекторно. Перш за все, ми напрацюємо алгоритм продажу продукції консервних цехів. Але в результаті цього візиту у мене виникло чимало ідей, які, переконаний, будуть цікаві волинським лісівникам», – зазначив Альфред Ф. Праус.