Американці вирощуватимуть в Україні канабіс





Про це йдеться у повідомленні компанії, - передає



C21 Investments зазначає, що вона вже отримала ліцензію Держліків на імпорт канабідіол-сировини (використовується у медицині), екстрактів і концентратів, а також на обробку канабідіолу, гуртовий продаж готової продукції і реекспорт концентратів КБР у Європу.



«Ми у C21 раді отримати першу ліцензію в Україні і розширити її на Європу», - зазначають у повідомленні.



C21 Investments вже відкрила представництво у Києві - ТОВ «С21 Інвестмент Україна» - для контролю за діяльністю і реалізації інших можливостей розвитку бізнесу в Європі. За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, компанія зареєстрована 18 жовтня. Її засновником є компанія Golden World Entertainment Ltd. (Канада), статутний капітал становить 27,91 мільйона гривень.



Зазначають, що канабідіольні екстракти і продукти з мінімальним вмістом психоактивного компонента є законними у багатьох країнах Європейського Союзу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американська компанія C21 Investments Inc. заявила, що знаходиться у процесі подання Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заявки на отримання ліцензії для вирощування конопель й канабісу.Про це йдеться у повідомленні компанії, - передає LB.ua C21 Investments зазначає, що вона вже отримала ліцензію Держліків на імпорт канабідіол-сировини (використовується у медицині), екстрактів і концентратів, а також на обробку канабідіолу, гуртовий продаж готової продукції і реекспорт концентратів КБР у Європу.«Ми у C21 раді отримати першу ліцензію в Україні і розширити її на Європу», - зазначають у повідомленні.C21 Investments вже відкрила представництво у Києві - ТОВ «С21 Інвестмент Україна» - для контролю за діяльністю і реалізації інших можливостей розвитку бізнесу в Європі. За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, компанія зареєстрована 18 жовтня. Її засновником є компанія Golden World Entertainment Ltd. (Канада), статутний капітал становить 27,91 мільйона гривень.Зазначають, що канабідіольні екстракти і продукти з мінімальним вмістом психоактивного компонента є законними у багатьох країнах Європейського Союзу.

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