Американці вирощуватимуть в Україні канабіс
Сьогодні, 03:20
Американська компанія C21 Investments Inc. заявила, що знаходиться у процесі подання Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заявки на отримання ліцензії для вирощування конопель й канабісу.
Про це йдеться у повідомленні компанії, - передає LB.ua.
C21 Investments зазначає, що вона вже отримала ліцензію Держліків на імпорт канабідіол-сировини (використовується у медицині), екстрактів і концентратів, а також на обробку канабідіолу, гуртовий продаж готової продукції і реекспорт концентратів КБР у Європу.
«Ми у C21 раді отримати першу ліцензію в Україні і розширити її на Європу», - зазначають у повідомленні.
C21 Investments вже відкрила представництво у Києві - ТОВ «С21 Інвестмент Україна» - для контролю за діяльністю і реалізації інших можливостей розвитку бізнесу в Європі. За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, компанія зареєстрована 18 жовтня. Її засновником є компанія Golden World Entertainment Ltd. (Канада), статутний капітал становить 27,91 мільйона гривень.
Зазначають, що канабідіольні екстракти і продукти з мінімальним вмістом психоактивного компонента є законними у багатьох країнах Європейського Союзу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні компанії, - передає LB.ua.
C21 Investments зазначає, що вона вже отримала ліцензію Держліків на імпорт канабідіол-сировини (використовується у медицині), екстрактів і концентратів, а також на обробку канабідіолу, гуртовий продаж готової продукції і реекспорт концентратів КБР у Європу.
«Ми у C21 раді отримати першу ліцензію в Україні і розширити її на Європу», - зазначають у повідомленні.
C21 Investments вже відкрила представництво у Києві - ТОВ «С21 Інвестмент Україна» - для контролю за діяльністю і реалізації інших можливостей розвитку бізнесу в Європі. За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, компанія зареєстрована 18 жовтня. Її засновником є компанія Golden World Entertainment Ltd. (Канада), статутний капітал становить 27,91 мільйона гривень.
Зазначають, що канабідіольні екстракти і продукти з мінімальним вмістом психоактивного компонента є законними у багатьох країнах Європейського Союзу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Американці вирощуватимуть в Україні канабіс
Сьогодні, 03:20
Що потрібно знати про призначення субсидій: поради волинянам
Сьогодні, 01:50
Колишній владика із Волині став єдиним, хто на соборі УПЦ (МП) підтримав автокефалію
Сьогодні, 00:26
14 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Автівка на Волині влетіла у підводу: є постраждалі
13 листопад, 23:38
Медіа