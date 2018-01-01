Коли у Луцьку випаде перший сніг

Ростислав Бондарчук розповів, коли у Луцьку випаде перший сніг.



Про це він повідомив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



За словами синоптика, у четвер, 15 листопада, можливо, у Луцьку йтиме дощ з мокрим снігом. Швидше за все сніг випаде у суботу-неділю.



"Однак сніг



Морози синоптики прогнозують у ніч з 15 на 16 листопада до -5 градусів.



У суботу та неділю вночі буде від 0 до -5 градусів, а вдень - до 5 градусів тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник Волинського центру з гідрометеорологіїрозповів, коли у Луцьку випаде перший сніг.Про це він повідомив у коментаріЗа словами синоптика, у четвер, 15 листопада, можливо, у Луцьку йтиме дощ з мокрим снігом. Швидше за все сніг випаде у суботу-неділю."Однак сніг не буде таким рясним, як у Києві ", - зауважив Ростислав Бондарчук.Морози синоптики прогнозують у ніч з 15 на 16 листопада до -5 градусів.У суботу та неділю вночі буде від 0 до -5 градусів, а вдень - до 5 градусів тепла.

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