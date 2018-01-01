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Коли у Луцьку випаде перший сніг

Коли у Луцьку випаде перший сніг
Начальник Волинського центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук розповів, коли у Луцьку випаде перший сніг.

Про це він повідомив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

За словами синоптика, у четвер, 15 листопада, можливо, у Луцьку йтиме дощ з мокрим снігом. Швидше за все сніг випаде у суботу-неділю.

"Однак сніг не буде таким рясним, як у Києві", - зауважив Ростислав Бондарчук.

Морози синоптики прогнозують у ніч з 15 на 16 листопада до -5 градусів.

У суботу та неділю вночі буде від 0 до -5 градусів, а вдень - до 5 градусів тепла.

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Теги: погода, прогноз
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