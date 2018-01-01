Стрілянина на автомийці у Луцьку: арештували на 2 місяці третього підозрюваного
Сьогодні, 15:45
Суд обрав запобіжний захід третьому підозрюваному у вчиненні стрілянини на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
Відтак, 14 листопада відбувся суд, - інформує прес-служба Луцького міськрайонного суду Волинської області.
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Обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без права внесення застави підозрюваному у вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної та холодної зброї, яку було заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
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Відтак, 14 листопада відбувся суд, - інформує прес-служба Луцького міськрайонного суду Волинської області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поліція знайшла авто, на якому втекли «луцькі стрільці». ВІДЕО
Обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без права внесення застави підозрюваному у вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної та холодної зброї, яку було заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
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