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Стрілянина на автомийці у Луцьку: арештували на 2 місяці третього підозрюваного

Стрілянина на автомийці у Луцьку: арештували на 2 місяці третього підозрюваного
Суд обрав запобіжний захід третьому підозрюваному у вчиненні стрілянини на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.

Відтак, 14 листопада відбувся суд, - інформує прес-служба Луцького міськрайонного суду Волинської області.

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Обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без права внесення застави підозрюваному у вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної та холодної зброї, яку було заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

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Теги: стрілянина, Луцьк, розшук, Набережна, перестрілка
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