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У Луцьку п'яний чоловік кинувся під колеса автівки

У Луцьку п'яний чоловік кинувся під колеса автівки
У Луцьку на вулиці Глушець п'яний чоловік вибіг на дорогу.

Подія трапилася у середу, 14 листопада, близько 17:30.

За словами поліцейських, водій ВАЗу встиг вчасно загальмувати та уникнути зіткнення з пішоходом.

Чоловік знаходився у стані сильного алкогольного сп'яніння. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
У Луцьку п'яний чоловік кинувся під колеса автівки

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Теги: автопригода, авто, Луцьк
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