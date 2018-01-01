У Луцьку п'яний чоловік кинувся під колеса автівки





Подія трапилася у середу, 14 листопада, близько 17:30.



За словами поліцейських, водій ВАЗу встиг вчасно загальмувати та уникнути зіткнення з пішоходом.



Чоловік знаходився у стані сильного алкогольного сп'яніння. У результаті інциденту ніхто не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Глушець п'яний чоловік вибіг на дорогу.Подія трапилася у середу, 14 листопада, близько 17:30.За словами поліцейських, водій ВАЗу встиг вчасно загальмувати та уникнути зіткнення з пішоходом.Чоловік знаходився у стані сильного алкогольного сп'яніння. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

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