У Луцьку п'яний чоловік кинувся під колеса автівки
Сьогодні, 18:06
У Луцьку на вулиці Глушець п'яний чоловік вибіг на дорогу.
Подія трапилася у середу, 14 листопада, близько 17:30.
За словами поліцейських, водій ВАЗу встиг вчасно загальмувати та уникнути зіткнення з пішоходом.
Чоловік знаходився у стані сильного алкогольного сп'яніння. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
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Подія трапилася у середу, 14 листопада, близько 17:30.
За словами поліцейських, водій ВАЗу встиг вчасно загальмувати та уникнути зіткнення з пішоходом.
Чоловік знаходився у стані сильного алкогольного сп'яніння. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
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