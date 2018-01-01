Атовець із Волині потребує допомоги на лікування

Іван Медінцев із Ковеля потребує допомоги. У чоловіка лікарі виявили пухлину.



Про це пише Галина Світліковська на шпальтах газети



Мама Івана – Лідія Медінцева – вже втомилася оббивати пороги різних кабінетів, намагаючись зібрати кошти на лікування сина.



«Він у нас і досі служить, навіть після хіміотерапії, яку переносив дуже важко, повертався до своїх хлопців у 14 бригаду. А за фахом Іван – економіст, коли здобував у Львові вищу освіту, то закінчив військову кафедру. Його, молодшого лейтенанта, мобілізували у першу хвилю. Син не розповідав нам подробиць про війну, але з теленовин знаємо, яке пекло нашим бійцям довелося пройти. Бог допоміг Іванові вижити під Іловайськом, але тепер його життя знову під страшною загрозою», -не стримувала сліз жінка.



Два роки тому в чоловіка на шиї з'явилася підозріла гулька. У Ковелі лікар, до якого Іван звернувся, перебуваючи у відпустці, порадив робити компреси, примочки. Але пухлина продовжувала збільшуватися. У військовій частині Івана Медінцева скерували у госпіталь до Львова, де новоутворення видалили. Дослідження виявило його злоякісний характер, і пацієнта перевели в онкологічне відділення Київського військового шпиталю. Іван пройшов 6 курсів хіміотерапії, але стан лише погіршувався, хвороба прогресувала.



«Коли син зрозумів, що в Україні йому нема на що сподіватися, то поїхав до Мінська. Родина, сусіди збирали кошти, бо ж там для громадян інших країн обстеження дуже дороговартісні. Білоруські лікарі діагностували лімфому Ходжкіна, 4-а стадія з ураженням органів. Сказали, що потрібно перед проведенням трансплантації клітин кісткового мозку пройти курс лікування препаратом з діючою речовиною «брентуксимаб ведотин». Можливо, хтось знає, де можна знайти такі ліки? Нам відомо, що вони дуже дорогі й дістати їх складно. Але трансплантація, яка коштує десятки тисяч доларів, - остання надія»,- розповіла мама бійця.



В Івана Медінцева підростає маленький син, який народився через місяць після того, як тато пішов на війну. Рідні просять допомогти врятувати найдорожчу для них людину всіх, хто може фінансово і морально підтримати, надати потрібну інформацію щодо можливості придбати необхідні ліки.



Переказати кошти можна на рахунок: ПриватБанк, МФО 305299, КОД ЄДРПОУ одержувача 14360570, КОД ЄДРПОУ банку 14360570, Рахунок отримувача 29244825509100. Поповнення поточного рахунку 4731219105567642, Медінцев Іван Іванович, 3240518635.



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