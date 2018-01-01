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У Луцьку через аварію – довжелезний затор. ФОТО

У Луцьку через аварію – довжелезний затор. ФОТО
У Луцьку на вулиці Данила Галицького трапилась дорожньо-транспорта пригода за участі двох автівок: Chrysler і Renault.

Інцидент трапився 15 листопада приблизно о 08:40.

В результаті аварії утворився довжелезний затор. На місці події працює патрульна поліція.

Постраждалих в ДТП немає.

Станом на 09:30 рух відновлений.

У Луцьку через аварію – довжелезний затор. ФОТО
У Луцьку через аварію – довжелезний затор. ФОТО
У Луцьку через аварію – довжелезний затор. ФОТО
У Луцьку через аварію – довжелезний затор. ФОТО
У Луцьку через аварію – довжелезний затор. ФОТО
У Луцьку через аварію – довжелезний затор. ФОТО
У Луцьку через аварію – довжелезний затор. ФОТО
У Луцьку через аварію – довжелезний затор. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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Коментарі 1
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Скажіть а як патрульні м.Луцька здають правила дорожнього руху.Авто з номерним знаком 2940 регіон 11 .??!!!Ні поворотів ні поворотів при переїзді в іншу смугу і та не одні вони такі!Зверніть на це увагу.
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