У Луцьку через аварію – довжелезний затор. ФОТО
Сьогодні, 09:09
У Луцьку на вулиці Данила Галицького трапилась дорожньо-транспорта пригода за участі двох автівок: Chrysler і Renault.
Інцидент трапився 15 листопада приблизно о 08:40.
В результаті аварії утворився довжелезний затор. На місці події працює патрульна поліція.
Постраждалих в ДТП немає.
Станом на 09:30 рух відновлений.
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Інцидент трапився 15 листопада приблизно о 08:40.
В результаті аварії утворився довжелезний затор. На місці події працює патрульна поліція.
Постраждалих в ДТП немає.
Станом на 09:30 рух відновлений.
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Коментарі 1
Скажіть а як патрульні м.Луцька здають правила дорожнього руху.Авто з номерним знаком 2940 регіон 11 .??!!!Ні поворотів ні поворотів при переїзді в іншу смугу і та не одні вони такі!Зверніть на це увагу.
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