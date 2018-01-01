У Луцьку через аварію – довжелезний затор. ФОТО





Інцидент трапився 15 листопада приблизно о 08:40.



В результаті аварії утворився довжелезний затор. На місці події працює патрульна поліція.



Постраждалих в ДТП немає.



Станом на 09:30 рух відновлений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Данила Галицького трапилась дорожньо-транспорта пригода за участі двох автівок: Chrysler і Renault.Інцидент трапився 15 листопада приблизно о 08:40.В результаті аварії утворився довжелезний затор. На місці події працює патрульна поліція.Постраждалих в ДТП немає.Станом на 09:30 рух відновлений.

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