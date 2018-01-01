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Невпізнавана Волинь на ретрофото. ФОТО

Невпізнавана Волинь на ретрофото. ФОТО
Старі світлини є своєрідним вікном в минуле нашого краю та його мешканців. Багато про колишні часи можна дізнатись з історії, переказів старожилів, проте фото чи не найкраще ілюструють минувшину.

Сьогодні Інформаційне агентство ВолиньPost спробує здивувати своїх читачів новою підбіркою світлин 1920-1930-х років, в якій не завжди можна впізнати Волинь. Фото показують цікаві сторони життя волинян колись, які свята відзначали, чим займались, які змагання проводили, які архітектурні об’єкти зводили.

По суті, це дванадцять фото, на яких не зразу можна однозначно і з впевненістю сказати, що це Луцьк, Ковель чи Рівне. Світлини були зроблені невідомими фотографами на території міст та сіл тогочасного Волинського воєводства.

Багато з того, що ви бачите, сьогодні вже не існує, або частково зруйноване чи змінене. Мова іде про павільйони Волинських Торгів у Рівному, Волинської виставки у Луцьку, копальні у Яновій Долині, пристані каяків у Ковелі. Також відійшло у минуле й святкування не типового для Волині – Свята Моря.

Джерело фото: audiovis.nac.gov.pl

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
Добування базальту в Яновій Долині (Базальтове)
Добування базальту в Яновій Долині (Базальтове)
Волинські Торги в Рівному
Волинські Торги в Рівному
Тенісні змагання на Волині
Тенісні змагання на Волині
Павільйон Волинської виставки в Луцьку
Павільйон Волинської виставки в Луцьку
Змагання із велосипедного спорту в Володимирі-Волинському
Змагання із велосипедного спорту в Володимирі-Волинському
Будівництво урядової колонії в Ковелі
Будівництво урядової колонії в Ковелі
Свято моря у Володимирі-Волинському
Свято моря у Володимирі-Волинському
Волинські Торги в Рівному
Волинські Торги в Рівному
Плантація хмелю на Волині
Плантація хмелю на Волині
Гра на цимбалах, Волинь
Гра на цимбалах, Волинь
Пристань для каяків у Ковелі
Пристань для каяків у Ковелі
Свято моря у Володимирі-Волинському
Свято моря у Володимирі-Волинському

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Теги: історія, ВолиньPost, ретрофото, ретро, Волинь
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