Невпізнавана Волинь на ретрофото. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Старі світлини є своєрідним вікном в минуле нашого краю та його мешканців. Багато про колишні часи можна дізнатись з історії, переказів старожилів, проте фото чи не найкраще ілюструють минувшину.
Сьогодні Інформаційне агентство ВолиньPost спробує здивувати своїх читачів новою підбіркою світлин 1920-1930-х років, в якій не завжди можна впізнати Волинь. Фото показують цікаві сторони життя волинян колись, які свята відзначали, чим займались, які змагання проводили, які архітектурні об’єкти зводили.
По суті, це дванадцять фото, на яких не зразу можна однозначно і з впевненістю сказати, що це Луцьк, Ковель чи Рівне. Світлини були зроблені невідомими фотографами на території міст та сіл тогочасного Волинського воєводства.
Багато з того, що ви бачите, сьогодні вже не існує, або частково зруйноване чи змінене. Мова іде про павільйони Волинських Торгів у Рівному, Волинської виставки у Луцьку, копальні у Яновій Долині, пристані каяків у Ковелі. Також відійшло у минуле й святкування не типового для Волині – Свята Моря.
Джерело фото: audiovis.nac.gov.pl
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
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Сьогодні Інформаційне агентство ВолиньPost спробує здивувати своїх читачів новою підбіркою світлин 1920-1930-х років, в якій не завжди можна впізнати Волинь. Фото показують цікаві сторони життя волинян колись, які свята відзначали, чим займались, які змагання проводили, які архітектурні об’єкти зводили.
По суті, це дванадцять фото, на яких не зразу можна однозначно і з впевненістю сказати, що це Луцьк, Ковель чи Рівне. Світлини були зроблені невідомими фотографами на території міст та сіл тогочасного Волинського воєводства.
Багато з того, що ви бачите, сьогодні вже не існує, або частково зруйноване чи змінене. Мова іде про павільйони Волинських Торгів у Рівному, Волинської виставки у Луцьку, копальні у Яновій Долині, пристані каяків у Ковелі. Також відійшло у минуле й святкування не типового для Волині – Свята Моря.
Джерело фото: audiovis.nac.gov.pl
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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