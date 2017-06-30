Савченко закликав волинські ОТГ не боятися та проводити вибори у зазначений термін

Голова Волинської ОДАповідомив, що вибори у об’єднаних територіальних громадах на Волині відбудуться, як і планувалося – 23 грудня.Про це йшлося на прес-брифінгу голови ОДА та голів сільських рад у четвер, 15 листопада.Голова Волинської обласної державної адміністрації зазначив, що процес децентралізації зупинити уже неможливо, а Волинь у цьому плані пройшла вже більшу частину шляху.На останньому засіданні ради регіонального розвитку президент Українинаголосив, що у 2019 році області мають затвердити остаточний план децентралізції та визначити карту ОТГ. Вибори 2020 року мають відбутися на новій територіальній основі. Окрім того, до Конституції внесуть зміни, які закріплять безповоротність процесу децентралізації.«Ми запросили представників майбутніх ОТГ, аби поставити всі крапки над «і». Ні для кого не секрет, що в понеділок була рада регіонального розвитку державного рівня, яка тривалий час не збиралася. Одним з основних питань був процес децентралізації. Ми розуміємо, що 23 грудня ми будемо обирати голів 9 територіальних громад. У 2019 році ми маємо затвердити остаточний план децентралізації, визначити карту ОТГ, якщо це не вдасться, то в 2020 році це рішення будуть приймати за сільських голів», – зауважив Олександр Савченко.Разом з тим на зустрічі обговорили питання щодо рішення Окружного адміністративного суду щодо виборів у п’яти Волинських ОТГ.Як повідомив начальник юридичного управління ОДА, 2 листопада cуд ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову народного депутаташляхом зупинення дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання до вирішення спору. Такий захід суду безпосередньо стосується 5 ОТГ Волинської області:Гуто-Боровенська сільська об'єднана територіальна громада, утворена на території Камінь-Каширського району;Тростянецька сільська об'єднана територіальна громада, утворена на території Ківерцівського району;Ківерцівська міська об'єднана територіальна громада, утворена на території Ківерцівського району;Привітненська сільська об'єднана територіальна громада, утворена на території Локачинського району;Гіркополонківська сільська об'єднана територіальна громада, утворена на території Луцького району.Віталій Потапенко також зауважив, що суд зупинив дію рішень п’яти рад щодо добровільного приєднання до вирішення справи по суті. Наступний розгляд призначили на 10 грудня.Разом з тим, суд відмовив у забезпеченні деяких вимог нардепа, тобто виборчий процес продовжується.Окрім цього, юрист зазначає, що законодавство не врегулювало, як діяти сільрадам у такому випадку. Проте допомогу волинським ОТГ вирішила надати Асоціація об’єднаних територіальних громад, яка утворена в Києві. Там є адвокати, які зможуть надати юридичну допомогу сільрадам та громадам в Окружному адміністративному суді міста Києва.Олександр Савченко зазначив, що Волинь визнає рішення суду, проте додав, що боятися проведення виборів не варто, оскільки виборчий процес судом не зупинений і гроші на вибори уже розподіленні між громадами. За його словами, порадившись з керівниками населених пунктів, дійшли до висновку, що передумов для інших рішень не існує.«Офіційно повідомляю, що поставлю підписи на всіх документах, які розпочинають виборчий процес та території Волинської області», – підсумував Олександр Савченко.