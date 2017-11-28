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Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*

Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Чорна, Чорна п'ятниця... Всі чекають її з нетерпінням! Адже це - найкраща шопінг-подія у всьому світі. Підтримуючи акцію світових знижок ТЦ «Ювант» підготував безліч цікавих і приємних сюрпризів.

Найголовніша відмінність Чорної п’ятниці у «Юванті» від розпродажів в інших торгових центрах - це дійсно чесні знижки від 20% до 70%! Тобто, жоден магазин не буде «накручувати» ціни напередодні.

ТЦ «Ювант» навіть змінює графік роботи 23 листопада, аби клієнти встигли купити бажане, і працюватиме з 9:00 до 21:00.

Завітайте і переконайтесь, що Чорна п‘ятниця у ТЦ «Ювант» - це чесні знижки і неймовірний вибір якісних товарів на будь-який смак.

Чекають вас за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1д.
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*

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Теги: Ювант, Чорна п'ятниця
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