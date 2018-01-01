«Люди тут розуміють свою відповідальність»: Олександр Савченко відвідав Тростянець

Голова Волинської обласної державної адміністраціївідвідав село Тростянець Ківерцівського району та подивився, у якому стані перебувають головні сільські об’єкти.Оглядав очільник області волинське село у четвер, 15 листопада.23 грудня у Тростянецькій ОТГ відбудуться перші вибори – в одну громаду об’єднаються 10 сіл. Зараз центр майбутньої ОТГ активно ремонтується і покращує інфраструктурні умови. Наразі тут завершують ремонт дитячого садочка, лікарні і будинку культури. А ще усіх волинян та гостей області запрошують на екскурсії до місцевої святині – Свято-Троїцької церкви з чудотворною іконою та музеєм, який знаходиться під церквою.Голові ОДА показали амбулаторію сімейної медицини, яка нещодавно отримала обладнання від Світового Банку.В амбулаторії уже зробили ремонт, проте досі була проблема з встановленням каналізаційної системи, оскільки на час його проведення лікарню довелося б закрити.«Гроші на ремонт у нас є в сільській раді. З весни ми їх виділимо і ремонт проведемо. Там у лікарні вже все зробили, залишилася тільки каналізація. Проблема була тільки в тому, де приймати людей. Ми обговорили з Олександром Іллічем. Він пообіцяв нам невеличкий пересувний автомобіль, де ми змогли б приймати людей на лікування на той період часу, коли буде проводитися ремонт», – розповів Тростянецький сільський головаЩе одна проблема амбулаторії – відсутність другого лікаря. Наразі все населення, а це майже 4 тисячі громадян, обслуговує один сімейний лікар.«Ми були свідками події, коли люди бажають підписувати декларації з лікарями, а лікарів не вистачає. Молоді приходять і тікають. Проблема не нова, але сьогодні, якщо сільська рада не може зробити певні кроки, то коли створиться ОТГ, то буде більше можливостей це зробити. Бо що потрібно молодому спеціалісту? Житло. Як правило лікар на селі – то професія дуже складна», – зауважив Олександр Савченко.Керівник області відвідав також місцеву школу та садочок, а також будинок культури. Наразі усі об’єкти активно ремонтуються. Як розповів Олександр Ковальчук вже на наступній сесії сільської ради, садочок отримає ще 30 тисяч гривень на ремонт стелі і питання з ДНЗ буде закрите.Окрім цього, Олександру Савченко показали місцеву святиню - Свято-Троїцький храм.Як розповів настоятель храму отець, його будували ще за часів Богдана Хмельницького і слугував він оборонною фортецею.Зараз у підвалах храму, які не так давно розкопали – музей, де зберігається старовинне церковне начиння. Там же знайшли давні книги, датовані 17 століттям.А на горищі церкви знаходиться головна реліквія – ікона Божої матері Одигітрії. Її вважають чудотворною, оскільки ікона пережила пожежу та почала відновлюватися.«Мене схвилювала ікона, яка вижила у пожежі і сьогодні відновлюється. Ікона написана ще в 1500-х роках. Це не просто реліквія, не просто орієнтир на цінності. Ми побували у тій історії, в якій жили наші далекі предки. Церква почала будуватися ще під час приходу Богдана Хмельницького до влади і вона будувалася як свята охоронна споруда, де можна було звертатися до Бога і відбивати напади. Тут почали будувати церкву у надії, що буде велика єдина держава. Вона є», – розповів Олександр Савченко.На завершення зустрічі сільський голова наголосив – грошей на благоустрій території та ремонти сільських об’єктів вистачає. Єдина проблема, яка потребує вирішення – це газифікація села, проте сподівається, що з допомогою обласного керівництва і цю проблему вдасться вирішити найближчим часом.«Основний проект – газифікація наших сіл, тому що цей проект йде вже більше 5 років, він почався до моєї каденції. Я це питання рухаю, незважаючи на супротив, сподіваюся на допомогу Олександра Ілліча. Ми працюємо над цим питанням. Більше глобально великих проблем у нас нема. Дороги і все решта ми можемо вирішити самі», – підсумував Олександр Ковальчук.