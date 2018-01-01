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14% імпортних товарів на Волині – з Росії

14% імпортних товарів на Волині – з Росії
У січні–вересні 2018 року обсяг експорту товарів у січні–вересні становив 563,2 млн.дол. США, імпорту – 1064,6 млн.дол.

Порівняно із відповідним періодом 2017р. експорт збільшився на 12,4% (на 62,2 млн.дол.), імпорт зріс на 6,9% (на 69,1 млн.дол.), - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

Найбільше імпортували товарів з Білорусі (20,8% від загальнообласного імпорту), Російської Федерації (14,0%), Угорщини (12,6%), Польщі (10,4%), Німеччини (10,0%), Литви (8,9%), Індії (2,5%), Франції (2,3%), Фінляндії (2,0%).

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 608,2 млн.дол., або 57,1% загального обсягу, та збільшився проти січня–вересня 2017р. на 4,7%.

Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки займали 41,7% від обсягу вартості імпорту, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 17,4%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 12,1%, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума – 9,1%, недорогоцінні метали та вироби з них – 4,6%, живі тварини; продукти тваринного походження – 3,3%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 3,2%, текстильні матеріали та вироби – 2,7%.

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Теги: Росія, статистика, імпорт
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