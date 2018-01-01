Хто дасть більше, той і переміг: у Луцьку — нові правила встановлення кіосків

У Луцьк обговорили нову концепцію розміщення МАФів на території міста.У ньому взяли участь волинські посадовці та підприємці міста, - повідомили у луцькій мерії.Зміни, які вносяться до Правил, мають на меті уникнути корупційних ризиків та наповнити міський бюджет, адже після прийняття їх на виконкомі, встановлення тимчасових споруд здійснюватиметься на умовах конкурсу.Конкурс буде відкритим, проводитиметься управлінням містобудування та архітектури. Його суть полягатиме в тому, що той підприємець, який запропонує найвищу ціну за оренду — переможе та отримає дозвіл на розміщення МАФу.Також змінюється підхід до встановлення літніх майданчиків біля закладів громадського харчування. Вони не будуть передбачатися в паспорті прив’язки, тому що це нелогічно, адже кафе чи ресторан мають право встановлювати літній майданчик без додаткової паперової роботи.розповіла, що відтепер повноваження підпису документів матиме лише управління містобудування та архітектури, а конкурсом займатиметься відділ управління майном міської комунальної власності. Все відбуватиметься відкрито, через подачу заяв та засідання конкурсної комісії, де переможе найвища ціна.Також вона зазначила, що відтепер кожен заклад громадського харчування, який хоче встановити літній майданчик, не йтиме на конкурс, він буде йти за загальною процедурою через рішення виконкому та паспорт прив’язки, але не прив’язаний до комплексної схеми. Вводиться, також, реєстр усіх тимчасових споруд, який буде як в паперовому, так і в електронному вигляді на геопорталі міста Луцька.повідомила, що конкурс відбуватиметься на вільні місця, які подасть управління містобудування та архітектури. Буде зазначено місце розміщення, його розміри та стартова ціна за місяць. Інформація про конкурс буде розміщена на сайті міської ради. Він буде оголошуватись не менш ніж за 20 днів з моменту розміщення оголошення на сайті про наявне вільне місце для встановлення тимчасової споруди. Охочий взяти участь у конкурсі має подати заяву, сплатити гарантійний внесок у розмірі стартової ціни за 3 місяці, який повернеться протягом 10 днів, в разі якщо заявник не став переможцем.Жодна категорія підприємців не матиме переваг, переможе лише той, хто запропонує найвищу ціну. В умовах конкурсу буде зазначена стартова ціна. У день проведення конкурсу засідатиме комісія, та будуть присутні усі учасники, які зможуть бачити, хто яку ціну запропонував, тобто все проводитиметься відкрито та прозоро.