У Луцьку тільки один будинок лишається без опалення
Сьогодні, 18:36
Станом на вечір п'ятниці лише один багатоквартирний житловий будинок Луцька залишається без централізованого опалення.
Про це повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".
Йдеться про будинок, що на пр. Перемоги, 1-а, де не завершили робити, пов‘язані з ліквідацією витоку.
"Для завершення робіт завтра, 17 листопада, буде організовано додатковий робочий день, щоб до вечора відновити послугу з централізованого теплопостачання мешканцям цього будинку", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".
Йдеться про будинок, що на пр. Перемоги, 1-а, де не завершили робити, пов‘язані з ліквідацією витоку.
"Для завершення робіт завтра, 17 листопада, буде організовано додатковий робочий день, щоб до вечора відновити послугу з централізованого теплопостачання мешканцям цього будинку", - йдеться у повідомленні.
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