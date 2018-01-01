У Луцьку тільки один будинок лишається без опалення

Станом на вечір п'ятниці лише один багатоквартирний житловий будинок Луцька залишається без централізованого опалення.Про це повідомили у прес-службі ДКП "Луцьктепло".Йдеться про будинок, що на пр. Перемоги, 1-а, де не завершили робити, пов‘язані з ліквідацією витоку."Для завершення робіт завтра, 17 листопада, буде організовано додатковий робочий день, щоб до вечора відновити послугу з централізованого теплопостачання мешканцям цього будинку", - йдеться у повідомленні.