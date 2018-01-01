вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на аварійному перехресті запрацював світлофор

У Луцьку на аварійному перехресті запрацював світлофор
У Луцьку на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Карпенка-Карого розпочав працювати новий світлофорний об'єкт.

Нагадаємо, що роботи з його встановлення розпочали на початку вересня. До цього на перехресті неодноразово траплялися аварії.

Лучани навіть написали петицію до місцевої влади з проханням встановити там адаптивний світлофор.

Загалом на роботи витратили 1,8 мільйона гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Карпенка-Карого, світлофор, перехрестя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Тепер пробкі весь день на задворецькій а з чорновола час виїзду малий. Як завжди, наші владні дибіли відзначилися.
Відповісти
Вибір редактора
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка Громадська
спілка
 вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
Лучанин завоював дві медалі на Чемпіонаті світу у Єгипті
Сьогодні, 10:20
У "Промені" виступлять Брати Шумахери*
Сьогодні, 10:02
У Луцьку на аварійному перехресті запрацював світлофор
Сьогодні, 09:30
У луцькому «Промені» відкрили караоке.ФОТО
Сьогодні, 09:04
Грибок нищить архітектурну пам’ятку на Волині. ФОТО
Сьогодні, 08:05
Схожі новини
Повідомили, коли запрацюють світлофори на проблемному луцькому перехресті Повідомили, коли запрацюють світлофори на проблемному луцькому перехресті
10 жовтень, 12:22
Облрада дає мільйон на ремонт луцького перехрестя Облрада дає мільйон на ремонт луцького перехрестя
26 вересень, 13:11
У Луцьку облаштовують світлофор на аварійному перехресті У Луцьку облаштовують світлофор на аварійному перехресті
07 вересень, 15:15
У Луцьку просять встановити світлофор на аварійному перехресті У Луцьку просять встановити світлофор на аварійному перехресті
03 вересень, 12:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцьких маршрутках вимикають GPS-навігатори: мешканці обурені. ВІДЕО
16 листопад, 18:00
 1
Лучанин завоював дві медалі на Чемпіонаті світу у Єгипті
Сьогодні, 10:20
 0
У "Промені" виступлять Брати Шумахери*
Сьогодні, 10:02
 0
У Луцьку на аварійному перехресті запрацював світлофор
Сьогодні, 09:30
 0
У луцькому «Промені» відкрили караоке.ФОТО
Сьогодні, 09:04
 0
Медіа
відео
1/8