У Луцьку на аварійному перехресті запрацював світлофор
Сьогодні, 09:30
У Луцьку на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Карпенка-Карого розпочав працювати новий світлофорний об'єкт.
Нагадаємо, що роботи з його встановлення розпочали на початку вересня. До цього на перехресті неодноразово траплялися аварії.
Лучани навіть написали петицію до місцевої влади з проханням встановити там адаптивний світлофор.
Загалом на роботи витратили 1,8 мільйона гривень.
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Нагадаємо, що роботи з його встановлення розпочали на початку вересня. До цього на перехресті неодноразово траплялися аварії.
Лучани навіть написали петицію до місцевої влади з проханням встановити там адаптивний світлофор.
Загалом на роботи витратили 1,8 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Тепер пробкі весь день на задворецькій а з чорновола час виїзду малий. Як завжди, наші владні дибіли відзначилися.
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