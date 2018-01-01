У Луцьку на аварійному перехресті запрацював світлофор





Нагадаємо, що роботи з його встановлення



Лучани навіть написали петицію до місцевої влади з проханням встановити там адаптивний світлофор.



Загалом на роботи витратили 1,8 мільйона гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Карпенка-Карого розпочав працювати новий світлофорний об'єкт.Нагадаємо, що роботи з його встановлення розпочали на початку вересня. До цього на перехресті неодноразово траплялися аварії.

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