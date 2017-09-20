Зловмисники намагалися «взяти штурмом» українсько-білоруський кордон





Про це інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Наразі відомо, що здійснити прорив намагалися на автомобілі. Під час затримання прикордонники застосували зброю. Один з порушників отримав поранення м’яких тканин та був госпіталізований до Ратнівської центральної районної лікарні.



Як повідомив головний лікар медзакладу Михайло Бегаль, у пацієнта виявили осколочне поранення. Після надання йому медичної допомоги, поліція забрала затриманого до Луцька.



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