Зловмисники намагалися «взяти штурмом» українсько-білоруський кордон
Сьогодні, 12:30
На пункті поропуску «Доманове» прикордонники затримали осіб за спробу прориву кордону.
Про це інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Наразі відомо, що здійснити прорив намагалися на автомобілі. Під час затримання прикордонники застосували зброю. Один з порушників отримав поранення м’яких тканин та був госпіталізований до Ратнівської центральної районної лікарні.
Як повідомив головний лікар медзакладу Михайло Бегаль, у пацієнта виявили осколочне поранення. Після надання йому медичної допомоги, поліція забрала затриманого до Луцька.
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Про це інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Наразі відомо, що здійснити прорив намагалися на автомобілі. Під час затримання прикордонники застосували зброю. Один з порушників отримав поранення м’яких тканин та був госпіталізований до Ратнівської центральної районної лікарні.
Як повідомив головний лікар медзакладу Михайло Бегаль, у пацієнта виявили осколочне поранення. Після надання йому медичної допомоги, поліція забрала затриманого до Луцька.
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