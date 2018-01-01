Мамині котлети і домашні яйця: що луцькі студенти ховають усвоїх холодильниках





Студенти – це особливі люди, які мають ні на кого не схожий стиль життя, -



Поспілкуватися із бувалими та зазирнути у холодильники сьогоднішніх мешканців гуртожитків вдалося у Луцькому НТУ та СНУ ім. Лесі Українки саме до Дня студента.



Із вмісту холодильників помітно, що харчуються студенти домашніми консервованими огірочками, аджикою та іншими смаколиками.



Мамині котлетки та голубці – завжди сприймаються на «ура», тому і їх у студентських холодильниках не бракує.



Молочко, сметанку та сир луцькі студенти також купують у магазинах нечасто, адже домашнє – смачніше та натуральніше.



Із такими холодильниками, рідним, певно, не доводиться турбуватися, що їхній студент буде голодним під час навчання. Тільки вміст деяких вказує на те, що скоро кінець тижня і треба поповнити запаси.







Бувалі студенти також переконані, що домашні продукти – це запорука ситості будь-кого.



"Мені в ті роки здавалося, що мами студентів на підсвідомому рівні мислять однаково. Дуже часто ми з сусідами привозили водночас у лоточках ті ж олів’є, котлети, голубці та інші смачні штучки. Думаю, що саме такі продукти мають бути та й досі є у теперішніх студентів. Головне, щоб холодильник був чистим =) Ну і звісно, щоб там було щось їстівне, бо може бути й непомитий посуд або заначка. Загалом, що має бути в холодильнику студента – справа смаку. В «голодні часи» точно врятує кращий друг справжнього українця – сало =)", – переконаний колишній студент СНУ ім. Лесі Українки Андрій.



А студентка ЛНТУ Анастасія заявила, що "мода" на мівіну буде вічною.



"Перші 3-4 дні тижня у холодильнику в нас є багато домашніх страв – налистики, котлетки, тушковане м'яско. Але все таки трапляється й так, що вже в четвер можемо вечеряти мівіною. Але так буває нечасто. Звичайно, у кожного студента має бути щось на "чорний день". У нас так в морозилці лежать пельмені, вареники чи якийсь шматок м'яса, тож варимо це, або готуємо борщ, який пахне на весь поверх", – підсумувала студентка Луцького НТУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із вмісту холодильників помітно, що харчуються студенти домашніми консервованими огірочками, аджикою та іншими смаколиками.Студенти – це особливі люди, які мають ні на кого не схожий стиль життя, - пише Конкурент.Поспілкуватися із бувалими та зазирнути у холодильники сьогоднішніх мешканців гуртожитків вдалося у Луцькому НТУ та СНУ ім. Лесі Українки саме до Дня студента.Із вмісту холодильників помітно, що харчуються студенти домашніми консервованими огірочками, аджикою та іншими смаколиками.Мамині котлетки та голубці – завжди сприймаються на «ура», тому і їх у студентських холодильниках не бракує.Молочко, сметанку та сир луцькі студенти також купують у магазинах нечасто, адже домашнє – смачніше та натуральніше.Із такими холодильниками, рідним, певно, не доводиться турбуватися, що їхній студент буде голодним під час навчання. Тільки вміст деяких вказує на те, що скоро кінець тижня і треба поповнити запаси.Бувалі студенти також переконані, що домашні продукти – це запорука ситості будь-кого."Мені в ті роки здавалося, що мами студентів на підсвідомому рівні мислять однаково. Дуже часто ми з сусідами привозили водночас у лоточках ті ж олів’є, котлети, голубці та інші смачні штучки. Думаю, що саме такі продукти мають бути та й досі є у теперішніх студентів. Головне, щоб холодильник був чистим =) Ну і звісно, щоб там було щось їстівне, бо може бути й непомитий посуд або заначка. Загалом, що має бути в холодильнику студента – справа смаку. В «голодні часи» точно врятує кращий друг справжнього українця – сало =)", – переконаний колишній студент СНУ ім. Лесі УкраїнкиА студентка ЛНТУ Анастасія заявила, що "мода" на мівіну буде вічною."Перші 3-4 дні тижня у холодильнику в нас є багато домашніх страв – налистики, котлетки, тушковане м'яско. Але все таки трапляється й так, що вже в четвер можемо вечеряти мівіною. Але так буває нечасто. Звичайно, у кожного студента має бути щось на "чорний день". У нас так в морозилці лежать пельмені, вареники чи якийсь шматок м'яса, тож варимо це, або готуємо борщ, який пахне на весь поверх", – підсумувала студентка Луцького НТУ.

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