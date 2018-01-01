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Водій луцької маршрутки вилаяв дівчину за те, що запитала, куди він їде

Водій луцької маршрутки вилаяв дівчину за те, що запитала, куди він їде
Водій маршрутного таксі нагримав на дівчину, коли та запитала, чи їде маршрутка на проспект Відродження.

Інцидент трапився у п'ятницю, 16 листопада, близько 20:30.

Про це Сергій Гвоздецький написав у Facebook.

"Став свідком хамства водія маршрутки №24 АС 2394 АМ. Приблизно о 20:30 по вулиці Ковельській дівчина-підліток зупинила маршрутку (видно студентка) і запитала, чи може доїхати до вулиці Відродження. На що водій в грубій формі відповів: "ти мене зупинила, щоб запитати куди я їду? Ти, що в кукурудзі стоїш?" - пише користувач.

Також чоловік додає, що у темну пору доби надписи на маршрутках розібрати неможливо:

"У мене питання пане водій, якщо ти заходиш наприклад в магазин і спитаєш чи є в них якийсь продукт, тобі так само відповідати?
P.S. Якщо в темний час доби їде маршрутка, сліпить очі фарами, ти можеш прочитати її маршрут? Та навіть в день поки маршрутка не зупиниться, не прочитати ті каракулі, які написані!"

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Теги: маршрутка, водій
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