Водій луцької маршрутки вилаяв дівчину за те, що запитала, куди він їде





Інцидент трапився у п'ятницю, 16 листопада, близько 20:30.



Про це Сергій Гвоздецький



"Став свідком хамства водія маршрутки №24 АС 2394 АМ. Приблизно о 20:30 по вулиці Ковельській дівчина-підліток зупинила маршрутку (видно студентка) і запитала, чи може доїхати до вулиці Відродження. На що водій в грубій формі відповів: "ти мене зупинила, щоб запитати куди я їду? Ти, що в кукурудзі стоїш?" - пише користувач.



Також чоловік додає, що у темну пору доби надписи на маршрутках розібрати неможливо:



"У мене питання пане водій, якщо ти заходиш наприклад в магазин і спитаєш чи є в них якийсь продукт, тобі так само відповідати?

P.S. Якщо в темний час доби їде маршрутка, сліпить очі фарами, ти можеш прочитати її маршрут? Та навіть в день поки маршрутка не зупиниться, не прочитати ті каракулі, які написані!"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій маршрутного таксі нагримав на дівчину, коли та запитала, чи їде маршрутка на проспект Відродження.Інцидент трапився у п'ятницю, 16 листопада, близько 20:30.Про це написав у Facebook."Став свідком хамства водія маршрутки №24 АС 2394 АМ. Приблизно о 20:30 по вулиці Ковельській дівчина-підліток зупинила маршрутку (видно студентка) і запитала, чи може доїхати до вулиці Відродження. На що водій в грубій формі відповів: "ти мене зупинила, щоб запитати куди я їду? Ти, що в кукурудзі стоїш?" - пише користувач.Також чоловік додає, що у темну пору доби надписи на маршрутках розібрати неможливо:"У мене питання пане водій, якщо ти заходиш наприклад в магазин і спитаєш чи є в них якийсь продукт, тобі так само відповідати?P.S. Якщо в темний час доби їде маршрутка, сліпить очі фарами, ти можеш прочитати її маршрут? Та навіть в день поки маршрутка не зупиниться, не прочитати ті каракулі, які написані!"

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