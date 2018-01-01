Театральна площа Луцька часів німецької окупації. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 01:49
Вашій увазі пропонуємо світлини центральної частини міста Луцька часів Другої світової війни, нині Театрального майдану.
Світлини з німецького архіву, опубліковані в соціальній мережі Фейсбук в спільноті Luzk – Zweiter Weltkrieg.
Зокрема, можна побачити зруйновану техніку біля Святотроїцького Собору, а також територію, де нині розташований ЦУМ.
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Світлини з німецького архіву, опубліковані в соціальній мережі Фейсбук в спільноті Luzk – Zweiter Weltkrieg.
Зокрема, можна побачити зруйновану техніку біля Святотроїцького Собору, а також територію, де нині розташований ЦУМ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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