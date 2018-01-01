Театральна площа Луцька часів німецької окупації. РЕТРОФОТО





Світлини з німецького архіву, опубліковані в соціальній мережі Фейсбук в спільноті Luzk – Zweiter Weltkrieg.



Зокрема, можна побачити зруйновану техніку біля Святотроїцького Собору, а також територію, де нині розташований ЦУМ.



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