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Театральна площа Луцька часів німецької окупації. РЕТРОФОТО

Театральна площа Луцька часів німецької окупації. РЕТРОФОТО
Вашій увазі пропонуємо світлини центральної частини міста Луцька часів Другої світової війни, нині Театрального майдану.

Світлини з німецького архіву, опубліковані в соціальній мережі Фейсбук в спільноті Luzk – Zweiter Weltkrieg.

Зокрема, можна побачити зруйновану техніку біля Святотроїцького Собору, а також територію, де нині розташований ЦУМ.

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Теги: Собор, військові, ретрофото
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