Волинь на невідомих фото часів Першої світової війни

В листопаді 2018 року виповнюється сто років, як закінчився один із найбільших військових конфліктів у світовій історії – Перша світова війна.Це сталось 11 листопада 1918 року. В листопаді 1918 року відбулось Комп'єнське перемир'я країн Антанти з Німеччиною, також капітуляція німецьких військ: припинення військових дій, здача Німецькою імперією сухопутного й морського озброєння, виведення військ з окупованих територій.У війні брало участь 38 держав із населенням 1,5 млрд мешканців. Під час неї загинуло понад десять мільйонів солдатів і цивільних мешканців. Варто згадати, що Перша світова війна мала вирішальний вплив на історію XX століття.З кожним роком з’являється багато нових світлин, на яких можна побачити учасників тієї війни, та місця де дислокувались війська та проходили битви. Волинь не залишилась осторонь цього військового конфлікту.вдалось натрапити на нові світлини, які були зроблені в 1914-1918 роках на Волині австрійськими військовими фотографами. Сьогодні з ними, хочемо познайомити наших читачів.Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv