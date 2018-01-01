Трасу Київ-Ковель-Ягодин перекриють власники «євроблях»
Сьогодні, 11:30
Автомобілістів країни попередили про можливе перекриття дороги Київ-Ковель-Ягодин власниками автівок на європейській реєстрації.
За попередніми даними, 20 листопада з 09:00 год. та безстроково ГО "ВО "Євро Авто Сила" планує провести акцію протесту на пішохідних переходах автомобільних доріг загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп, біля АЗС "Сокар" (км 322) та М-07 Київ-Ковель-Ягодин на перехресті біля с.Орлівка, - повідомили у прес-службі Укравтодору.
Дороги перекриють з вимогою накласти вето на закони 8487 і 8488, відправити їх на доопрацювання та внести правки від ГО "ВО "Євро Авто Сила".
"Здійснювати об'їзд ділянки протесту на автодорозі М-06 Київ-Чоп рекомендуємо автомобільною дорогою Р-77 Рівне-Тучин-Гоща або О-181513 Бармаки-Городище-М-06. А об'їзд ділянки протесту на М-07 Київ-Ковель-Ягодин рекомендуємо здійснювати по маршрутах з м.Сарни-с.Бережницю по Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів, з с.Бережниці-с.Городець-с.Великі Цепцевичі- с.Антонівка по Т-18-17", -йдеться у повідомленні.
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За попередніми даними, 20 листопада з 09:00 год. та безстроково ГО "ВО "Євро Авто Сила" планує провести акцію протесту на пішохідних переходах автомобільних доріг загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп, біля АЗС "Сокар" (км 322) та М-07 Київ-Ковель-Ягодин на перехресті біля с.Орлівка, - повідомили у прес-службі Укравтодору.
Дороги перекриють з вимогою накласти вето на закони 8487 і 8488, відправити їх на доопрацювання та внести правки від ГО "ВО "Євро Авто Сила".
"Здійснювати об'їзд ділянки протесту на автодорозі М-06 Київ-Чоп рекомендуємо автомобільною дорогою Р-77 Рівне-Тучин-Гоща або О-181513 Бармаки-Городище-М-06. А об'їзд ділянки протесту на М-07 Київ-Ковель-Ягодин рекомендуємо здійснювати по маршрутах з м.Сарни-с.Бережницю по Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів, з с.Бережниці-с.Городець-с.Великі Цепцевичі- с.Антонівка по Т-18-17", -йдеться у повідомленні.
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