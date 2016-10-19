У Луцьку представили нового голову міськрайонного суду. ФОТО
Сьогодні, 13:40
Новим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області став Анатолій Пахолюк.
Представлення відбулося у понеділок, 19 листопада під час брифінгу.
Як зазначив сам новообраний голова, 16 листопада 2018 року, на зборах суддів за підсумками таємного голосування, обрали голову суду та обговорили подальшу діяльність установи.
Анатолій Пахолюк зауважив, що політика суду щодо відкритості не зміниться. Новий суддя-спікер, якого невдовзі оберуть, буде продовжувати цю ланку роботи. Сам Пахолюк пообіцяв контролювати, аби відкритість та співпраця з громадськістю продовжувалася на належному рівні.
«Будучи на посаді судді-спікера, я зрозумів, що забезпечуючи відкритість, можна досягти довіри суспільства до судової системи. Ми оберемо ще одного суддю-спікера і робота буде продовжена.
Зараз у нас є певні програми, ми починаємо працювати зі школами і університетами, аби показувати дітям, що таке суд. Наші двері завжди відкриті, є також прес-центр, який забезпечуватиме відповіді на всі питання щодо резонансних та нерезонансних справ", – повідомив Анатолій Пахолюк.
Окрім цього, 16 листопада обговорили врегулювання навантаження суду. Зокрема вирішили, що потрібно збільшити кількість слідчих суддів. Відтепер їх буде 14.
«Вирішили питання про обрання нових слідчих суддів. Кримінальні провадження, які стосуються їх компетенції, будуть розглядатися швидше та ефективніше. Я радий, що судді підтримали пропозиції і вирішили обрати 14 суддів», – зазначив Анатолій Пахолюк.
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Представлення відбулося у понеділок, 19 листопада під час брифінгу.
Як зазначив сам новообраний голова, 16 листопада 2018 року, на зборах суддів за підсумками таємного голосування, обрали голову суду та обговорили подальшу діяльність установи.
Анатолій Пахолюк зауважив, що політика суду щодо відкритості не зміниться. Новий суддя-спікер, якого невдовзі оберуть, буде продовжувати цю ланку роботи. Сам Пахолюк пообіцяв контролювати, аби відкритість та співпраця з громадськістю продовжувалася на належному рівні.
«Будучи на посаді судді-спікера, я зрозумів, що забезпечуючи відкритість, можна досягти довіри суспільства до судової системи. Ми оберемо ще одного суддю-спікера і робота буде продовжена.
Зараз у нас є певні програми, ми починаємо працювати зі школами і університетами, аби показувати дітям, що таке суд. Наші двері завжди відкриті, є також прес-центр, який забезпечуватиме відповіді на всі питання щодо резонансних та нерезонансних справ", – повідомив Анатолій Пахолюк.
Окрім цього, 16 листопада обговорили врегулювання навантаження суду. Зокрема вирішили, що потрібно збільшити кількість слідчих суддів. Відтепер їх буде 14.
«Вирішили питання про обрання нових слідчих суддів. Кримінальні провадження, які стосуються їх компетенції, будуть розглядатися швидше та ефективніше. Я радий, що судді підтримали пропозиції і вирішили обрати 14 суддів», – зазначив Анатолій Пахолюк.
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