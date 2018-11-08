«Євробляхарі» вимагатимуть скликати сесію Волиньради
Сьогодні, 16:52
Власники євроавто розпочнуть протест на Київського майдану та вирушать через село Княгининок на трасу М19.
Про це повідомили у Луцькій РДА.
Так, 20 листопада з 9:00 відбудеться безстрокова акція протесту, яка розпочнеться з Київського майдану і проходитиме по трасі Луцьк-Ковель М19 через село Княгининок.
"Акцію проводить ГО «ВО «АВТО ЄВРО СИЛА», з метою скликати позачергову сесію обласної ради, на якій прийняти звернення до народних депутатів про схвалення проекту постанови №8487-П від 08.11.2018 та проекту постанови №8488-П від 09.11.2018 та відміну законопроектів №8488 та 8487", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Луцькій РДА.
Так, 20 листопада з 9:00 відбудеться безстрокова акція протесту, яка розпочнеться з Київського майдану і проходитиме по трасі Луцьк-Ковель М19 через село Княгининок.
"Акцію проводить ГО «ВО «АВТО ЄВРО СИЛА», з метою скликати позачергову сесію обласної ради, на якій прийняти звернення до народних депутатів про схвалення проекту постанови №8487-П від 08.11.2018 та проекту постанови №8488-П від 09.11.2018 та відміну законопроектів №8488 та 8487", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Протест «бляхарів»: громада під Луцьком попередила про незручності
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Ну давайте укрбляходрочери, рзстрілюйте всіх...
І пішоходи недолугі...
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