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«Євробляхарі» вимагатимуть скликати сесію Волиньради

«Євробляхарі» вимагатимуть скликати сесію Волиньради
Власники євроавто розпочнуть протест на Київського майдану та вирушать через село Княгининок на трасу М19.

Про це повідомили у Луцькій РДА.

Так, 20 листопада з 9:00 відбудеться безстрокова акція протесту, яка розпочнеться з Київського майдану і проходитиме по трасі Луцьк-Ковель М19 через село Княгининок.

"Акцію проводить ГО «ВО «АВТО ЄВРО СИЛА», з метою скликати позачергову сесію обласної ради, на якій прийняти звернення до народних депутатів про схвалення проекту постанови №8487-П від 08.11.2018 та проекту постанови №8488-П від 09.11.2018 та відміну законопроектів №8488 та 8487", - йдеться у повідомленні.

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Теги: бляхи, протест
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Коментарі 2
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Ну давайте укрбляходрочери, рзстрілюйте всіх...
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І пішоходи недолугі...
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